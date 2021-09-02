Вологжанин в гостях у знакомой избил и ограбил её поклонника

В Вологде полицейские раскрыли грабёж в отношении 34-летнего местного жителя.

Потерпевший поступил в больницу с телесными повреждениями, и выяснилось, что его избили и ограбили.

«По словам потерпевшего, его избил неизвестный, который пришел вместе со своим другом в гости к его даме сердца. В ходе потасовки друг злоумышленника, поднял кошелек, выпавший из его кармана, и забрал оттуда все деньги. Сумму ущерба заявитель оценил в 4 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемого, которым оказался 28-летний ранее не судимый вологжанин, задержали. Он признался в содеянном и сказал, что потратил деньги. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы и до десяти тысяч рублей штрафа.