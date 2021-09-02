В Череповце из-за детской шалости произошел пожар в квартире

Пожар в жилом многоквартирном доме № 47 на улице Ленинградской произошел в Череповце днем 1 сентября. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра, пламя повредило кухонный гарнитур, телевизор, ноутбук, комната закопчена по всей площади.

— В ходе осмотра места происшествия установлено, что очаг пожара находился в помещении кухни в районе газовой плиты. Вероятной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем со стороны внука собственницы 1955 года рождения, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Пострадавших в результате пожара нет, ущерб устанавливается.