Новым начальником УМВД по городу Вологде стал Александр Иванов

Нового руководителя УМВД по городу Вологде представили 1 сентября личному составу. Им стал Александр Иванов, ранее занимавший пост начальника отдела полиции № 1.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, Иванов поступил на службу в органы внутренних дел в 2002 году, с 2007 года он работал оперуполномоченным уголовного розыска в ОВД по Сокольскому району. В первом отделе полиции был руководителем с 2020 года.

— Подполковник полиции Иванов пообещал личному составу быть справедливым и объективным руководителем, — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал NewsVo, предыдущим начальником городского УМВД был Дмитрий Дугинов. Он работал на этой должности с 2017 года. С весны 2021 года Дугинов фигурирует в пресс-релизах УМВД как врио заместителя начальника УМВД по Вологодской области - начальник полиции.