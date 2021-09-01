Мошенники украли 169 тысяч рублей со счетов пенсионера из Харовского района

01.09.2021 [Происшествия]

63-летний житель Харовского района стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что ему позвонил мужчина, который представился работником службы безопасности банка. Тот сообщил, что со счетами потерпевшего происходят подозрительные операции и, чтобы мошенники не смогли воспользоваться его сбережениями, ему необходимо раскрыть собеседнику данные карт и CVV коды с оборотов.

«Испугавшись, что деньгами действительно могут воспользоваться преступники, пенсионер сообщил данные от двух банковских карт. Спустя время мужчине пришли смс-сообщения о списании денежных средств на общую сумму 169 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Аналогичным способом злоумышленники украли 102 тысячи рублей со счёта 72-летнего вологжанина.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали семь заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 319 тысяч рублей.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман пенсионеров

ТОП НЕДЕЛИ

Мэр Вологды встретился с активистами, которые выступали за перенос строительства детсада с улицы Ярославской
Водонапорную башню на улице Сергея Орлова в Вологде продали за 6 млн рублей
Кинотеатры и театры вновь откроют в Вологодской области с 27 августа
11-летний мальчик с огнестрельным ранением умер в больнице Белозерска
В правительстве Вологодской области сменится председатель Комитета гражданской защиты населения
В Никольском районе водитель УАЗа сбил восьмилетнего велосипедиста
Мужчина и девочка-подросток пострадали в ДТП под Кич-Городком
В Вологде на перекрестке улиц Ленинградской и Гончарной сбили пешехода
Жители Вологды могут оставить отзывы о новых троллейбусных маршрутах в группе ПАТП в соцсети
Председателя совета Вожегодского райпо оштрафовали за сокрытие от налоговой 8 млн рублей

Похожие новости

Вологжанин оформил кредит, чтобы не дать мошенникам получить деньги от его имени

После он сообщил данные карты звонившему ему якобы сотруднику банка и с его счёта списали 275 тысяч рублей

788
0

Желая купить сапоги, устюжанка перевела мошенникам больше восьми тысячи рублей

Не получив товар, женщина обратилась в полицию

502
0

Вологодские полицейские помогли задержать группу из 18 интернет-мошенников

Ущерб от преступной деятельности составил более 10 млн рублей

661
0

Двух череповчан обманули при оказании интимных услуг

Один лишился 13,5 тысяч рублей, второй - 40 тысяч рублей

1419
0

51-летний житель Череповца оформил три кредита и отправил деньги мошенникам

Так он пытался отменить «незаконные» операции, о которых ему сообщили по телефону неизвестные

1631
0

В Вологде полицейский-стажёр отговорил мужчину переводить 200 тысяч рублей мошенникам

Злоумышленники звонили мужчине под видом работников банка и сотрудников правоохранительных органов

1837
0

Череповчанин взял кредит и перевёл мошенникам больше полутора миллионов рублей

Злоумышленники убедили его, что таким образом он сможет «обезопасить сбережения»

1516
0

Череповчанка оформила кредиты в трёх банках и отправила мошенникам 840 тысяч рублей

Злоумышленник убедил её, что таким образом она сможет сохранить свои сбережения

698
0

26-летний житель Вологды подозревается в серии дистанционных мошенничеств

Он предлагал потерпевшим помощь в покупке техники с большой скидкой и получал от них деньги, но не выполнял обязательства

1227
0

72-летний педагог из Вологды перевёл мошенникам 1 миллион 120 тысяч рублей

Преступники обманули его, сказав, будто кто-то пытается оформить на его имя кредит

2222
0

80-летняя вологжанка за три дня перевела мошенникам более 800 тысяч рублей

Представившись полицейским, злоумышленник убедил пожилую женщину, что на нее пытаются оформить кредит

758
0

Мошенники из Москвы обманули 14 вологжан, продавая им «вакцину» от редкой болезни

Они звонили потерпевшим, представляясь медиками, и сообщали, что у пациентов якобы выявлено опасное заболевание

1314
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Женщину с двумя детьми сбили на "зебре" в Вологде
Мошенники украли 169 тысяч рублей со счетов пенсионера из Харовского района
Трамвай №4 загорелся во время движения в Череповце
В Череповце продавца оштрафовали за продажу пива «Вкус 90-х» в День защиты детей
Череповчанка Арина Герасимова завершила свое выступление на Паралимпийских играх в Токио
В Грязовце 1 сентября на крыльце школы раздавали агитацию с лого «Единой России»
В Вологде незаконно уволенный сотрудник муниципального учреждения восстановился на работе через суд
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

1035
0
01.09.2021 [БлогоVO]

Как давно вы были в Лосте?

309
0
01.09.2021 [Обзор Прессы]

Уткино: поселок больших перспектив

389
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика