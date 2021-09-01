Мошенники украли 169 тысяч рублей со счетов пенсионера из Харовского района

63-летний житель Харовского района стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что ему позвонил мужчина, который представился работником службы безопасности банка. Тот сообщил, что со счетами потерпевшего происходят подозрительные операции и, чтобы мошенники не смогли воспользоваться его сбережениями, ему необходимо раскрыть собеседнику данные карт и CVV коды с оборотов.

«Испугавшись, что деньгами действительно могут воспользоваться преступники, пенсионер сообщил данные от двух банковских карт. Спустя время мужчине пришли смс-сообщения о списании денежных средств на общую сумму 169 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Аналогичным способом злоумышленники украли 102 тысячи рублей со счёта 72-летнего вологжанина.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали семь заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 319 тысяч рублей.