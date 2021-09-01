Череповчанка Арина Герасимова завершила свое выступление на Паралимпийских играх в Токио

01.09.2021 [Спорт]

Сборная России по голболу, за которую выступает череповчанка Арина Герасимова, завершила свое выступление на Паралимпийских играх в Токио.

Для российских голболисток это был первый опыт выступления на столь высоком уровне, россиянки одними из первых пробились на эту Паралимпиаду, выиграв Чемпионат мира 2018 года.

На групповом этапе сборная Паралимпийского комитета России, как официально называется наша команда, встречалась со сборными Канады (победа со счетом 5:1), Китая (победа со счетом 4:3), Израиля (проигрыш со счетом 3:8) и Австралии (проигрыш со счетом 1:4).

В матче за попадание в полуфинал, где будут разыгрываться медали, россиянки встречались со сборной США. Ведя в счёте 3:1 после первого тайма, во втором наша сборная пропустила четыре мяча и проиграла со счетом 3:5. Таким образом россиянки завершили свое выступление на стадии 1/4 финала.

Тэги: голбол, паралимпиада

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