В Вологде незаконно уволенный сотрудник муниципального учреждения восстановился на работе через суд

В Вологде суд рассмотрел иск местного жителя к муниципальному учреждению, из которого его незаконно уволили.

В ходе рассмотрения иска было установлено, что работодатель предложил работнику изменение условий трудового договора в части изменения места работы. Сотрудник отказался, и через некоторое время его уволили по п. 7 ч.1 ст. 77 ТК РФ (отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора).

«Однако работодатель не имел право увольнять работника по данному основанию, поскольку отсутствовали причины, связанные с изменением организационных или технологических условий труда», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры

Кроме того, сотрудник доказал, что неоднократно выполнял обязанности других работников, отсутствующих из-за болезни и отпусков, но ему оплатили только часть отработанных дней.

В итоге суд удовлетворил требования истца: его восстановили на работе и в его пользу с работодателя взыскали утраченный заработок за период вынужденного прогула и зарплату за совмещение в полном объёме.