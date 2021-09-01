Вологжанка оговорила сожителя, сообщив в полицию, что тот приставал к ее сыну

В Вологде суд вынес приговор в отношении 29-летней местной жительницы, признанной виновной в ложном доносе.

В феврале 2021 года подсудимую задержали за ссору с сожителем. Женщина была пьяна и, обидевшись на мужчину, который и вызвал полицейских, заявила, что он совершил действия сексуального характера в отношении её несовершеннолетнего сына.

«В ходе судебного разбирательства обвиняемая вину в совершении преступления признала полностью, пояснила, что преступление совершила вследствие состояния опьянения и чувства обиды к сожителю», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры

С учётом семейного положения подсудимой, характеристики её личности и мнения стороны обвинения, ей назначили наказание в виде полугода исправительных работ с удержанием 5% месячного заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее newsVO сообщал о приговоре череповчанке, которая получила условный срок за ложный донос на мужа из ревности.