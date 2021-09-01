Приставы требуют с череповчанина исполнительский сбор за взыскание долга, уже погашенного добровольно

01.09.2021 [Общество]

Житель Череповца добровольно заплатил штраф в 300 рублей, но приставы решили взыскать с него еще и исполнительский сбор в 1000 рублей. Об инциденте сообщает портал Город Че. 

Так, 23 июля мужчина увидел на сайте госуслуг уведомление, в котором говорилось, что по линии ФНС ему назначен штраф в 300 рублей. Не дожидаясь принудительного взыскания через суд, мужчина на следующий же день, 24 июля, штраф оплатил. 

— Однако через 3 дня — 27 июля — судебный пристав-исполнитель отдела УФССП по Череповцу № 2 Наталья Андрианова накладывает запрет на совершение регистрационных действий с автомобилем череповчанина. А 11 августа — новый «подарок»: уведомление о необходимости заплатить тот самый исполнительский сбор в 1000 руб., о котором шла речь выше, — отмечает издание. 

Журналисты сделали запрос в пресс-службу УФССП по Вологодской области по поводу этой ситуации. В результате 16 августа приставы сняли с машины ограничения, но в конце августа вдруг выяснилось, что сбор все-таки нужно заплатить. Уведомление о его неоплате продолжает "висеть", то есть его никто не отменял. 

В УФССП по Вологодской области пояснили, что такую меру, как запрет на регистрацию транспортного средства, применяют как обеспечительную. То есть должника вынуждают заплатить как бы «мягким» способом. И только если он не реагирует, следует арест имущества.

— Несоразмерность долга и стоимости той же машины в расчет могут и не брать. Но в данном случае ни запретов на регистрацию, ни тем более арестов быть не могло — долг-то погашен сразу, без решения суда. А значит, по логике, не должно быть и исполнительского сбора. То есть либо базы данных ФССП и других ведомств (в данном случае ФНС) никак не соотносятся (информация об уплате вовремя не поступает или не обрабатывается), либо имеет место обычная халатность. Из-за чего в конечном счете страдают люди, — отмечают журналисты. 

Тэги: судебные приставы, штрафы
Сюжет: беззаконие в УФССП

ТОП НЕДЕЛИ

Мэр Вологды встретился с активистами, которые выступали за перенос строительства детсада с улицы Ярославской
Водонапорную башню на улице Сергея Орлова в Вологде продали за 6 млн рублей
Кинотеатры и театры вновь откроют в Вологодской области с 27 августа
11-летний мальчик с огнестрельным ранением умер в больнице Белозерска
В правительстве Вологодской области сменится председатель Комитета гражданской защиты населения
В Никольском районе водитель УАЗа сбил восьмилетнего велосипедиста
Мужчина и девочка-подросток пострадали в ДТП под Кич-Городком
В Вологде на перекрестке улиц Ленинградской и Гончарной сбили пешехода
Жители Вологды могут оставить отзывы о новых троллейбусных маршрутах в группе ПАТП в соцсети
Председателя совета Вожегодского райпо оштрафовали за сокрытие от налоговой 8 млн рублей

Похожие новости

Череповчанин погасил долг в 700 тыс. рублей, когда приставы выставили на продажу его квартиру

Мужчина не платил налоги и не возвращал кредиты

890
0

Жителя Харовска принудительно госпитализировали в тубдиспансер для выявления заболевания

Не подчиняясь вступившему в силу решению суда, мужчина свободно перемещался по городу и посещал общественные места

2290
0

Прожиточный минимум должников по кредитам станет неприкосновенным

Госдума приняла в третьем чтении соответствующий законопроект. Он был внесен на рассмотрение вологодским депутатом Евгением Шулеповым, еще в 2016 году.

977
0

Приставы помешали череповчанину вылететь в Германию на работу

Мужчина задолжал банку 20 тысяч рублей, и пока не выплатил долг, не мог пересечь границу

1273
0

Экс-начальника отдела судебных приставов в Череповце и его заместителя подозревают в злоупотреблении полномочиями

Ради показателей они незаконно прекращали исполнительные производства

1346
0

В Череповце двух судебных приставов подозревают в служебных подлогах

В отношении их начальника уже возбудили дело о халатности

1660
0

20-летний житель Великого Устюга ударил пристава, пытаясь сбежать из суда

Молодого человека доставили туда по делу о краже

1319
0

Вологжане могут по телефону задать вопросы судебным приставам

В региональном УФССП организована группа телефонного обслуживания

667
0

В Череповце трёх судебных приставов оштрафовали за злоупотребление полномочиями и служебный подлог

Все они незаконно прекратили несколько сотен исполнительных производств, чтобы искусственно улучшить показатели своей работы

2388
0

Приставы помогли череповчанке вернуть дочь, которую незаконно забрал отец

Судебные приставы исполнили решение суда о передаче ребенка

991
0

В Череповце трех приставов заподозрили в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге

Они прекращали исполнительные производства без законных на то оснований

2575
0

В Череповце задержанного оштрафовали за курение в здании суда

В объяснениях мужчина указал: «Виноват, прошу простить»

922
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Трамвай №4 загорелся во время движения в Череповце
В Череповце продавца оштрафовали за продажу пива «Вкус 90-х» в День защиты детей
Череповчанка Арина Герасимова завершила свое выступление на Паралимпийских играх в Токио
В Грязовце 1 сентября на крыльце школы раздавали агитацию с лого «Единой России»
В Вологде незаконно уволенный сотрудник муниципального учреждения восстановился на работе через суд
Вологжанка оговорила сожителя, сообщив в полицию, что тот приставал к ее сыну
Приставы требуют с череповчанина исполнительский сбор за взыскание долга, уже погашенного добровольно
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

1006
0
01.09.2021 [БлогоVO]

Как давно вы были в Лосте?

70
0
01.09.2021 [Обзор Прессы]

Уткино: поселок больших перспектив

251
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика