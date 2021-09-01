Приставы требуют с череповчанина исполнительский сбор за взыскание долга, уже погашенного добровольно

Житель Череповца добровольно заплатил штраф в 300 рублей, но приставы решили взыскать с него еще и исполнительский сбор в 1000 рублей. Об инциденте сообщает портал Город Че.

Так, 23 июля мужчина увидел на сайте госуслуг уведомление, в котором говорилось, что по линии ФНС ему назначен штраф в 300 рублей. Не дожидаясь принудительного взыскания через суд, мужчина на следующий же день, 24 июля, штраф оплатил.

— Однако через 3 дня — 27 июля — судебный пристав-исполнитель отдела УФССП по Череповцу № 2 Наталья Андрианова накладывает запрет на совершение регистрационных действий с автомобилем череповчанина. А 11 августа — новый «подарок»: уведомление о необходимости заплатить тот самый исполнительский сбор в 1000 руб., о котором шла речь выше, — отмечает издание.

Журналисты сделали запрос в пресс-службу УФССП по Вологодской области по поводу этой ситуации. В результате 16 августа приставы сняли с машины ограничения, но в конце августа вдруг выяснилось, что сбор все-таки нужно заплатить. Уведомление о его неоплате продолжает "висеть", то есть его никто не отменял.

В УФССП по Вологодской области пояснили, что такую меру, как запрет на регистрацию транспортного средства, применяют как обеспечительную. То есть должника вынуждают заплатить как бы «мягким» способом. И только если он не реагирует, следует арест имущества.