Вологжанин потратил 15 тысяч рублей с найденной на улице карты на покупку книг

01.09.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу денег с карты 35-летнего местного жителя.

Потерпевший рассказал, что потерял карту, а после получил смс о списании с его счёта 20 тысяч рублей. Личность подозреваемого, которым оказался ранее не судимый 37-летний вологжанин, установили в результате оперативно-розыскных мероприятий.

«В беседе с оперативниками мужчина признался, что нашёл карту на улице. По дороге домой посетил несколько магазинов, где приобрел продукты питания на сумму порядка 5 тысяч рублей. Ещё 15 тысяч рублей потратил на приобретение книг, среди которых были пособия по изучению иностранных языков», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

Тэги: кража, деньги, банковская карта

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