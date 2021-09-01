Вологжанин потратил 15 тысяч рублей с найденной на улице карты на покупку книг

В Вологде полицейские раскрыли кражу денег с карты 35-летнего местного жителя.

Потерпевший рассказал, что потерял карту, а после получил смс о списании с его счёта 20 тысяч рублей. Личность подозреваемого, которым оказался ранее не судимый 37-летний вологжанин, установили в результате оперативно-розыскных мероприятий.

«В беседе с оперативниками мужчина признался, что нашёл карту на улице. По дороге домой посетил несколько магазинов, где приобрел продукты питания на сумму порядка 5 тысяч рублей. Ещё 15 тысяч рублей потратил на приобретение книг, среди которых были пособия по изучению иностранных языков», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.