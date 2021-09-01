Почти 17 тыс. первоклассников сядут за парты в Вологодской области

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, проходят 1 сентября в школах Вологодской области. В этом году в регионе обучение начнут почти 17 тысяч первоклассников. Для 18 тысяч учеников 9-х и 11-х классов этот год выпускной.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства Вологодской области, для первоклассников и выпускников линейки проходят в присутствии родителей. Школьникам и учителям на линейках разрешено не надевать медицинские маски. Одновременно на линейке допускается присутствие не более ста человек с соблюдением социального дистанцирования.

Для учеников со второго по десятый классы торжественные мероприятия проводят в учебных кабинетах.