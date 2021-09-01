Запрет на госзакупки импортных интегральных микросхем и ноутбуков введён в России

01.09.2021 [Общество]

Правительство России утвердило запрет на госзакупки импортных интегральных микросхем, ноутбуков, планшетов, портативных компьютеров и серверов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс- службу Минпромторга. Также введено правило «второй лишний» для остальной электроники и электронной медтехники.

– В госзакупках электроники меняются правила - вводится запрет на закупку импортной продукции и правило «второй лишний». Соответствующее постановление по предложению Минпромторга России утвердило правительство РФ 28 августа (№ 1432), - говорится в сообщении.

Сообщается, что запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции. Это касается портативных компьютеров массой до 10 кг, ноутбуков, планшетных компьютеров, карманных компьютеров, в том числе таких, которые совмещают функции мобильного телефонного аппарата, а также электронных записных книжек и аналогичной компьютерной техники. Помимо этого запрет касается вычислительных электронных цифровых машин, светильников и осветительных устройств.

– В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило «второй лишний». Это правило подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику, - говорится в сообщении.

Под ограничения попадают: коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочая электроника.

Руководство Минпромторга сообщает, что будет продолжать создавать благоприятные условия и возможности для развития и укрепления позиций российских производителей электроники. 
 

Тэги: госзакупки, закон, компьютеры, планшеты, телефоны, импорт, импортозамещение

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