В Шекснинском районе два человека получили ожоги при пожаре в частном доме

Два человека пострадали при пожаре в деревне Камешница Шекснинского района. Сообщение о возгорании поступило 31 августа в 19:47.

«Сгорели 2 частных дома, баня и хозяйственное строение. Оплавлен передний и задний бампер автомобиля „Шкода Октавия“», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области

64-летний мужчина — владелец одного из домов, бани и автомобиля — получил ожоги 1-2 степени и госпитализирован в ожоговый центр МСЧ «Северсталь». Его супруга получила незначительные ожоги и отказалась от госпитализации. Пожар начался в их доме. Предположительная причина — неисправность электропроводки. Во втором доме никого не было.