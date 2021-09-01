В Вологде полицейские изъяли партию контрафактных сигарет на 4 млн рублей

01.09.2021 [Происшествия]

33-летнего жителя Вологды подозревают в торговле контрафактными сигаретами. Мужчина приобрёл и хранил в гараже 37 500 пачек немаркированной табачной продукции. 

- В рамках проведённых мероприятий полицейские из его гаражного бокса изъяли контрафактную продукцию стоимостью более четырёх миллионов рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Тэги: контрафакт

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