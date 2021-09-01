В Вологде полицейские изъяли партию контрафактных сигарет на 4 млн рублей

33-летнего жителя Вологды подозревают в торговле контрафактными сигаретами. Мужчина приобрёл и хранил в гараже 37 500 пачек немаркированной табачной продукции.

- В рамках проведённых мероприятий полицейские из его гаражного бокса изъяли контрафактную продукцию стоимостью более четырёх миллионов рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».