В Бабаевском районе грибник нашел снаряд времен Великой Отечественной войны

Вблизи станции Тимошкино в Бабаевском районе грибник обнаружил 152-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны.

Находка представляла опасность для окружающих.

— Как сообщил нам военный комиссар Бабаевского и Кадуйского районов Михаил Савельев, на ликвидацию боеприпаса были вызваны саперы Министерства обороны. По словам Михаила Анатольевича, учитывая актуальность проблемы, с военнослужащими обсуждается вариант детального обследования территории, где были обнаружены снаряды, — сообщает районная газета «Наша жизнь».

Издание отмечает, что с начала августа это уже второй боеприпас, найденный у Тимошкино.