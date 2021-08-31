В Бабаевском районе грибник нашел снаряд времен Великой Отечественной войны

31.08.2021 [Общество]

Вблизи станции Тимошкино в Бабаевском районе грибник обнаружил 152-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны.

Находка представляла опасность для окружающих.

— Как сообщил нам военный комиссар Бабаевского и Кадуйского районов Михаил Савельев, на ликвидацию боеприпаса были вызваны саперы Министерства обороны. По словам Михаила Анатольевича, учитывая актуальность проблемы, с военнослужащими обсуждается вариант детального обследования территории, где были обнаружены снаряды, — сообщает районная газета «Наша жизнь». 

Издание отмечает, что с начала августа это уже второй боеприпас, найденный у Тимошкино. 

Тэги: боеприпасы, ВОВ

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