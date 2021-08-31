23-летний житель Кадуя украл из квартиры матери деньги и мобильный телефон

В Кадуе полицейские раскрыли кражу из квартиры местной жительницы.

Женщина заявила, что неизвестные похитили у неё деньги и мобильный телефон. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Эксперты установили, что дверь в квартиру не взламывали. Подозреваемым в хищении оказался 23-летний сын потерпевшей.

«Молодой человек дал признательные показания, пояснив, что совершил кражу, когда был в гостях у матери. Денежные средства сразу потратил на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Телефон изъяли и вернули хозяйке. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.