"Новые люди" установят в Череповце бесплатную точку Wi-Fi

В сентябре активисты партии «Новые люди» установят в Череповце на площади Металлургов в Череповце бесплатную точку доступаWi-Fi. Воспользоваться бесплатным интернетом сможет любой желающий. Проведенный опрос показал, что горожане считают эту инициативу полезной.



Эксперты отмечают, что в крупных российских городах довольно много таких точек с бесплатным интернетом, а вот в регионах их явно не хватает. Между тем, Wi-Fi - неотъемлемая часть цифровой инфраструктуры города.



В партии считают, что общественные места в городе должны быть не только красивыми, но и удобными для отдыхающих. Новые люди планируют установить точки доступа к интернету в местах прогулок и отдыха не только в Череповце, но и в Вологде.