"Новые люди" установят в Череповце бесплатную точку Wi-Fi

01.09.2021 [Общество]
"Новые люди" установят в Череповце бесплатную точку Wi-Fi

В сентябре активисты партии «Новые люди» установят в Череповце на площади Металлургов в Череповце бесплатную точку доступаWi-Fi. Воспользоваться бесплатным интернетом сможет любой желающий. Проведенный опрос показал, что горожане считают эту инициативу полезной. 


Эксперты отмечают, что в крупных российских городах довольно много таких точек с бесплатным интернетом, а вот в регионах их явно не хватает. Между тем, Wi-Fi - неотъемлемая часть цифровой инфраструктуры города. 


В партии считают, что общественные места в городе должны быть не только красивыми, но и удобными для отдыхающих. Новые люди планируют установить точки доступа к интернету в местах прогулок и отдыха не только в Череповце, но и в Вологде.

Тэги: wi-fi

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