Вологодское УФАС признало необоснованными жалобы двух фирм на аукцион по поставке маммографов в больницы

31.08.2021 [Происшествия]

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Вологодской области рассмотрело жалобы двух фирм из Санкт-Петербурга на отклонённые заявки на поставку маммографов для медучреждений региона.

ООО «АДАНИ РУС» и ООО «ТриггерМед» участвовали в аукционе, начальная цена которого составляла больше 127 млн рублей.

Комиссия УФАС отклонила заявку «АДАНИ РУС» из-за несоответствия требованиям документации.

«Комиссия антимонопольного органа установила, что в заявке по одной из позиций указано значение показателя, которое может меняться. Исходя из представленных в заявке показателей, аукционной комиссии не представилось возможным определить, какие именно показатели предлагает заявитель в своей заявке», — сообщает пресс-служба управления

Заявку второй фирмы отклонили из-за отсутствия в декларации поставщика данных о нахождении предлагаемых к поставке маммографов в реестре радиоэлектронной продукции.

В обоих случаях проверки показали, что действия аукционной комисии были законными. Жалобы фирм признали необоснованными и аукцион возобновили.

Тэги: УФАС, аукцион, медоборудование, жалобы

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