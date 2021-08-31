Жительница Тотемского района украла бензопилу из дома знакомого

В Тотемском районе полицейские раскрыли кражу из дома 54-летнего жителя деревни Климовская.

Потерпевший заявил о пропаже бензопилы «Калибр» и оценил ущерб в шесть тысяч рублей. Подозреваемой в краже оказалась 41-летняя знакомая мужчины. Её задержали.

«Злоумышленница созналась в содеянном, пояснив, что похищенную пилу продала местному жителю за 2,5 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Украденную пилу изъяли и вернут владельцу.