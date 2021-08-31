Вологжанин оформил кредит, чтобы не дать мошенникам получить деньги от его имени

31.08.2021 [Происшествия]

28-летний житель Вологды стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что ему позвонил мужчина, который представился работником службы безопасности банка. Тот сообщил, что неизвестные пытаются взять кредит от имени потерпевшего. Чтобы не дать злоумышленникам получить деньги, вологжанин сам оформил кредит на 420 тысяч рублей через приложение банка и сообщил звонившему данные карты, на которую были зачислены деньги. После с его счёта списали 275 тысяч рублей.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали шесть заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 613 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: дистанционное мошенничество, кредит

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