Макар Головин из Череповца завоевал серебро Чемпионата России по каратэ, который проходил на волейбольной «Локомотив-Арене» Новосибирска 28 и 29 августа. Всего в турнире приняло участие около 300 спортсменов со всей страны.
Череповчанин Макар Головин, подопечный тренера Фазули Рамазанова, занял второе место среди мужчин в весовой категории свыше 84 кг. В финале он уступил Максиму Сачкову из Москвы. Тройку лидеров замкнул Кирилл Белоногов, представляющий Смоленскую область.
Череповчанин Макар Головин стал серебряным призером Чемпионата России по каратэ
Макар Головин из Череповца завоевал серебро Чемпионата России по каратэ, который проходил на волейбольной «Локомотив-Арене» Новосибирска 28 и 29 августа. Всего в турнире приняло участие около 300 спортсменов со всей страны.
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