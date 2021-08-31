Череповчанин Макар Головин стал серебряным призером Чемпионата России по каратэ

31.08.2021 [Спорт]

Макар Головин из Череповца завоевал серебро Чемпионата России по каратэ, который проходил на волейбольной «Локомотив-Арене» Новосибирска 28 и 29 августа. Всего в турнире приняло участие около 300 спортсменов со всей страны.

Череповчанин Макар Головин, подопечный тренера Фазули Рамазанова, занял второе место среди мужчин в весовой категории свыше 84 кг. В финале он уступил Максиму Сачкову из Москвы. Тройку лидеров замкнул Кирилл Белоногов, представляющий Смоленскую область.

Тэги: каратэ

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