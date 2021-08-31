Синоптики рассказали, какая погода будет в Вологодской области 1 сентября

Дождливая погода ожидает жителей Вологодской области в День знаний. Вся территория региона будет находиться под влиянием активного циклона.

— В отдельных районах не исключена вероятность последних в этом сезоне гроз. Из-за пасмурной погоды значения дневной температуры ожидаются в пределах +13,+18 градусов, — сообщает Вологодский гидрометцентр.

2 сентября циклон продолжит смещаться дальше на восток. В тыловой части циклона начнется заток холодного воздуха, будет преобладать холодный северо-западный ветер, ночью местами при прояснениях не исключены заморозки, днем не выше +10,+15 тепла.

К концу недели среднесуточная температура ожидается ниже нормы и будет соответствовать концу сентября.