Синоптики рассказали, какая погода будет в Вологодской области 1 сентября

31.08.2021 [Общество]

Дождливая погода ожидает жителей Вологодской области в День знаний. Вся территория региона будет находиться под влиянием активного циклона. 

— В отдельных районах не исключена вероятность последних в этом сезоне гроз. Из-за пасмурной погоды значения дневной температуры ожидаются в пределах +13,+18 градусов, — сообщает Вологодский гидрометцентр. 

2 сентября циклон продолжит смещаться дальше на восток. В тыловой части циклона начнется заток холодного воздуха, будет преобладать холодный северо-западный ветер, ночью местами при прояснениях не исключены заморозки, днем не выше +10,+15 тепла.

К концу недели среднесуточная температура ожидается ниже нормы и будет соответствовать концу сентября.

Тэги: погода, 1 сентября

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодский губернатор объявил об увеличении зарплат бюджетников на 10% с сентября
Мэр Вологды встретился с активистами, которые выступали за перенос строительства детсада с улицы Ярославской
Водонапорную башню на улице Сергея Орлова в Вологде продали за 6 млн рублей
Кинотеатры и театры вновь откроют в Вологодской области с 27 августа
11-летний мальчик с огнестрельным ранением умер в больнице Белозерска
В правительстве Вологодской области сменится председатель Комитета гражданской защиты населения
В Никольском районе водитель УАЗа сбил восьмилетнего велосипедиста
Мужчина и девочка-подросток пострадали в ДТП под Кич-Городком
В Вологде на перекрестке улиц Ленинградской и Гончарной сбили пешехода
Жители Вологды могут оставить отзывы о новых троллейбусных маршрутах в группе ПАТП в соцсети

Похожие новости

Синоптики пообещали снег в начале сентября в Вологодской области

Серьезное похолодание начнется 2 сентября

1538
0

Последние дни лета в Вологодской области будут прохладными

Как отметили в Вологодском гидрометцентре, «атмосфера будет постепенно настраиваться на осень»

693
0

Грозы с градом и усилением ветра обещают в Вологодской области синоптики

Погода может ухудшиться в промежуток между 14:00 среды, 18 августа, по 19:00 четверга, 19 августа

1763
0

Синоптики обещают дождливые выходные в Вологодской области

При этом в регионе будет достаточно тепло - до +25 градусов

1785
0

Синоптики ожидают в Вологодской области затопивший часть Европы циклон «Дирк»

Он принесет интенсивные ливневые осадки и усиление ветра

4834
0

В августе в Вологодской области не будет сильной жары

Это следует из прогноза синоптиков на месяц, опубликованного пресс-службой областного УМЧС

1881
0

Жара в Вологодской области сохранится и на следующей неделе

9 июля в регионе возможны кратковременные дожди

3364
0

На следующей неделе в Вологодской области вновь ожидается до 30 градусов тепла

В выходные южный циклон покинет территорию региона

1750
0

Синоптики обещают дожди в Вологодской области

Территория региона оказалась под влиянием южного циклона

1073
0

Грозы и усиление ветра обещают 28 июня в Вологодской области синоптики

Ухудшение погодных условий ожидается в западных и центральных районах области

923
0

В Вологде побит абсолютный рекорд температуры июня

23 июня в областной столице воздух прогрелся до +34.4 градусов по Цельсию

3588
0

Синоптики пообещали в Вологодской области жару выше +35 градусов

Аномально жаркая погода сохранится в регионе до конца недели

2277
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23-летний житель Кадуя украл из квартиры матери деньги и мобильный телефон
В Кирилловском районе столкнулись «Рено Дастер» и «УАЗ Патриот»
Вологодское УФАС признало необоснованными жалобы двух фирм на аукцион по поставке маммографов в больницы
Жительница Тотемского района украла бензопилу из дома знакомого
В Вологде росгвардейцы оказали помощь подростку с травмой
226 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологжанин оформил кредит, чтобы не дать мошенникам получить деньги от его имени
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

851
0
31.08.2021 [БлогоVO]

За шутку человека сначала арестовывают, а потом высылают из России

92
0
26.08.2021 [Обзор Прессы]

В больнице Всеволожска нашли конвейер лжевакцинации

1321
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика