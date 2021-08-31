В СМИ появилась информация об отставке прокурора Сокольского района

31.08.2021 [Общество]

Прокурор Сокольского района Игорь Куликов подал рапорт об отставке. По информации ИА «Ранпресс», это произошло после завершения проверки Генпрокуратуры. 

— Официально ревизоры Генпрокуратуры из Москвы проверяли региональное ведомство по линии выявленных нарушений в работе предприятий оборонного комплекса страны на территории Вологодской области, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что проверка завершилась 20 августа, часть сотрудников получили по ее результатам различные дисциплинарные взыскания. 

​​​​​

Тэги: генпрокуратура, проверка

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодский губернатор объявил об увеличении зарплат бюджетников на 10% с сентября
Мэр Вологды встретился с активистами, которые выступали за перенос строительства детсада с улицы Ярославской
Водонапорную башню на улице Сергея Орлова в Вологде продали за 6 млн рублей
Кинотеатры и театры вновь откроют в Вологодской области с 27 августа
11-летний мальчик с огнестрельным ранением умер в больнице Белозерска
В правительстве Вологодской области сменится председатель Комитета гражданской защиты населения
В Никольском районе водитель УАЗа сбил восьмилетнего велосипедиста
Мужчина и девочка-подросток пострадали в ДТП под Кич-Городком
В Вологде на перекрестке улиц Ленинградской и Гончарной сбили пешехода
Жители Вологды могут оставить отзывы о новых троллейбусных маршрутах в группе ПАТП в соцсети

Похожие новости

Первый зампрокурора Вологодской области Алексей Васильков перешел на работу в Генпрокуратуру России

Он стал заместителем начальника управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса

3933
0

Почти 40 % планируемых на 2019 год проверок в отношении вологодских предпринимателей оказались неправомерными

Из-за отсутствия оснований их отменила прокуратура

2929
1

«ФосАгро-Череповец» незаконно сбрасывало сточные воды в реку Кошта

После вмешательства прокуратуры предприятию пришлось реконструировать свои очистные сооружения, потратив на это 160 млн рублей

2721
0

Генпрокуратура сочла взносы на капремонт неконституционными

По мнению прокуратуры, норма в нынешнем виде не конкретизирует объемы и сроки распоряжения финансовыми ресурсами и не определяет порядок их возврата, что может создать условия, когда граждане не смогут распоряжаться своими деньгами, перечисленными на счет оператора

4072
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23-летний житель Кадуя украл из квартиры матери деньги и мобильный телефон
В Кирилловском районе столкнулись «Рено Дастер» и «УАЗ Патриот»
Вологодское УФАС признало необоснованными жалобы двух фирм на аукцион по поставке маммографов в больницы
Жительница Тотемского района украла бензопилу из дома знакомого
В Вологде росгвардейцы оказали помощь подростку с травмой
226 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологжанин оформил кредит, чтобы не дать мошенникам получить деньги от его имени
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

851
0
31.08.2021 [БлогоVO]

За шутку человека сначала арестовывают, а потом высылают из России

91
0
26.08.2021 [Обзор Прессы]

В больнице Всеволожска нашли конвейер лжевакцинации

1321
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика