В СМИ появилась информация об отставке прокурора Сокольского района

По мнению прокуратуры, норма в нынешнем виде не конкретизирует объемы и сроки распоряжения финансовыми ресурсами и не определяет порядок их возврата, что может создать условия, когда граждане не смогут распоряжаться своими деньгами, перечисленными на счет оператора