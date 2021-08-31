В СМИ появилась информация об отставке прокурора Сокольского района

Прокурор Сокольского района Игорь Куликов подал рапорт об отставке. По информации ИА «Ранпресс», это произошло после завершения проверки Генпрокуратуры.
— Официально ревизоры Генпрокуратуры из Москвы проверяли региональное ведомство по линии выявленных нарушений в работе предприятий оборонного комплекса страны на территории Вологодской области, — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что проверка завершилась 20 августа, часть сотрудников получили по ее результатам различные дисциплинарные взыскания.