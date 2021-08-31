Новое общественное пространство появилось на Каменном мосту в Вологде

31.08.2021 [Культура]

Новое общественное пространство появилось на Каменном мосту в Вологде. Специалисты «Лаборатории городской среды» спроектировали деревянную модульную конструкцию, где любой горожанин и турист может присесть, выпить чашечку кофе, поработать за ноутбуком, пообщаться или просто отдохнуть.

– Инициатива тактического преобразование Каменного моста реализована в партнёрстве с Департаментом экономического развития и бизнесом – компанией ООО «БакорМаш», предпринимателями Алексеем Коноваловым, Валентиной и Ильей Ефремовыми. Одним из них стала кофейня «Фламинго», которая решила организовать не просто летнюю веранду для своих гостей, а полноценное открытое пространство для любого горожанина, в том числе и в зимний период. Это стало хорошим примером осознанного подхода бизнеса к пространству вокруг себя, эффективного взаимодействия городских структур и местных специалистов, – сообщается на странице «Лаборатории городской среды».

Деревянные конструкции дополнены модульным озеленением с сортами растений, которые устойчивы к местным погодным условиям.

По словам проектировщиков, при создании конструкции они вдохновлялись фотографиями с изображением деревянных тротуаров, которые существовали в Вологде ещё в 60-х годах прошлого века.

 

Тэги: общественное пространство, традиции, благоустройство, архитекторы, каменный мост

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