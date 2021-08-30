Детсад на улице Ярославской в Вологде ввели в эксплуатацию

Детский садик на улице Ярославской в Вологде 30 августа введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба городской администрации. Здание на улице Ярославской, 36А стало филиалом детсада № 108 «Гнездышко». Ранее, в 2019 году, еще один филиал садика был открыт на улице Молодежной.

Новое здание будет посещать 220 воспитанников, в том числе ясельного возраста, от 1 до 2 лет. Для них в группах есть пеленальные столы, стулья для кормления, манеж, кровати с бортиками.

«Среди воспитанников 60 детей ясельного возраста, от года до двух. Тем самым мы даем мамам возможность выйти на работу, и это очень важно. Огромное спасибо губернатору области Олегу Кувшинников, при активном содействии которого мы вступили в программу по строительству детских садов. За последние три года мы построили 8 новых дошкольных учреждений и на данный момент закрыли актуальный спрос. Ситуация, конечно, может поменяться, потому что семьи в город прибывают, детей становится больше. Но резерв, который создан при таком масштабном строительстве садов, позволяет быть уверенными в том, что задачи, поставленные перед нами президентом и губернатором, будут выполнены», - цитирует пресс-служба городской администрации слова мэра Вологды Сергея Воропанова.

В трехэтажном здании детского сада разместилось 11 групп, музыкальный и спортивный залы, комнаты логопеда и психолога, медицинский кабинет, бассейн. Пищеблок оснащен современным оборудованием: пароконвектомат, пищеварочный котел, аппарат для перемешивания фарша, котлетный автомат, кондитерский стол.

«Аппарат для перемешивания фарша есть только в этом детском саду. Объемы еды в садах большие, и для повара это большое подспорье. При этом, согласно технологии, чем больше мешаешь фарш, тем он больше насыщается кислородом, поэтому ребенок будет лучше усваивать еду. На кухне есть еще один интересный автомат - для приготовления котлет. Он имеет четыре насадки: для тефтелек, для котлет, для биточков и для рыбных котлет в виде рыбок», - говорит технолог Центра социального питания Екатерина Наумова.

Также в здании предусмотрена доступная среда: пандусы, широкий лифт и санитарная комната для маломобильный людей. Будут работать три группы компенсирующей направленности. В детском саду также создали «Академию наук» и оборудовали исследовательскую лабораторию.

Педагогический коллектив полностью набран, группы укомплектованы. С 30 августа детский сад начал принимать малышей.



