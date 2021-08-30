В Вологодской области сотрудника УФСИН будут судить за мошенничество и лжесвидетельство

30.08.2021 [Происшествия]

Сотрудника УФСИН по Вологодской области будут судить за мошенничество и дачу ложных показаний.

Как newsVO сообщал ранее, по версии следствия мужчина, занимая должность замначальника УФСИН по Вологодской области, вместе с супругой, бывшей сотрудницей «вологодского пятака», скрыли имеющееся у них в собственности жильё, чтобы получить социальную выплату из бюджета на его приобретение. Обманным путём они получили больше двух миллионов рублей.

«Кроме того, при рассмотрении Белозерским районным судом гражданского дела по иску обвиняемой на решение жилищно-бытовой комиссии в качестве свидетеля был допрошен ее супруг. Обвиняемый дал ложные показания о своих правах на объекты недвижимости», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Сокрытие недвижимости выявила проверка, проведённая прокуратурой. По ходатайству следователей на имущество обвиняемых наложен арест. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: УФСИН, мошенничество

ТОП НЕДЕЛИ

Смеётся вся страна: в Вологодской области началась предвыборная гонка
Вологодский губернатор объявил об увеличении зарплат бюджетников на 10% с сентября
Мэр Вологды встретился с активистами, которые выступали за перенос строительства детсада с улицы Ярославской
Водонапорную башню на улице Сергея Орлова в Вологде продали за 6 млн рублей
Кинотеатры и театры вновь откроют в Вологодской области с 27 августа
Продлен прием абитуриентов на свободные бюджетные места в вологодских вузах и ссузах
Заведующий моногоспиталем в Череповце рассказал о новых проявлениях коронавируса
В правительстве Вологодской области сменится председатель Комитета гражданской защиты населения
11-летний мальчик с огнестрельным ранением умер в больнице Белозерска
В Никольском районе водитель УАЗа сбил восьмилетнего велосипедиста

Похожие новости

В череповецком СИЗО прошли соревнования по прыжкам в длину

В них приняли участие 20 заключенных

2084
0

В Соколе сотрудник УФСИН стал фигурантом еще одного уголовного дела о мошенничестве

В ходе расследования вскрылся ещё один факт мошеннических манипуляций с имуществом колонии

1196
0

В следственном изоляторе Череповца из снега слепили «БелАЗ», трактор и локомотив

«На первоначальном этапе участники конкурса делали большие кучи из снега, затем „художники“ рисовали эскизы, „скульпторы“ инструментами вырезали фигуры, а „дизайнеры“ раскрашивали гуашью и акварелью снежные шедевры», — сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области

1096
0

Флешмоб «Нет сквернословию» прошел в следственном изоляторе Череповца

О мероприятии сообщила пресс-служба УФСИН по Вологодской области

1115
0

В Соколе два сотрудника УФСИН задержаны по подозрению в мошенничестве

По версии следствия, подозреваемые похитили ведомственное имущество. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.

1812
0

Экс-начальника колонии в Устюжне осудили за присвоение 605 тысяч рублей

Его на два года лишили права заниматься деятельностью, «связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий» в госорганах

2047
0

В Вологодской области экс-начальника колонии будут судить за присвоение 605 тысяч рублей

Он выписывал завышенные премии сотрудникам и требовал отдать часть денег ему

3291
0

В Шексне осужденный колонии вынес еду из столовой и угрожал надзирателям доской

Инцидент произошел в колонии №12 в июне 2019 года

1626
0

«Ромео и Джульетта», выставка овощей и театр теней: в колониях Вологодской области прошли смотры полезных дел

Newsvo публикует фоторепортажи из колоний в Грязовце, Соколе, Шексне, а также следственного изолятора №2 Вологды.

2425
0

Новым начальником вологодского УФСИН назначен Владилен Демьянов из Тамбова

Ранее он работал замначальника УФСИН по Тамбовской области

3371
0

В следственный изолятор Вологды пытались передать мобильники в гречневой каше

Оказалось, что банки были вскрыты и закатаны заново

2996
0

Бывшего сотрудника вологодского УФСИН, пойманного с наркотиками, приговорили к условному сроку

Он должен заплатить штраф в 40 тысяч рублей

2472
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Лексус» и «Лада X-RAY» столкнулись в Великоустюгском районе
Детсад на улице Ярославской в Вологде ввели в эксплуатацию
В Вологодской области сотрудника УФСИН будут судить за мошенничество и лжесвидетельство
Харовчанин украл двигатели для стиральных машин из мастерской по ремонту техники
225 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
План по вакцинации от коронавируса в Вологодской области выполнен на 50%
Череповчанина оштрафовали на тысячу рублей за покупку курицы гриль по цене капусты
 
26.08.2021 [Общество]

Дороги, детские сады и фонтан: мэр Вологды провел экскурсию для журналистов и рассказал о знаковых объектах города

1446
0
30.08.2021 [БлогоVO]

Как искали Черепягиных и как они шли в поисках выхода

324
0
26.08.2021 [Обзор Прессы]

В больнице Всеволожска нашли конвейер лжевакцинации

1209
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика