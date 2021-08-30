В Вологодской области сотрудника УФСИН будут судить за мошенничество и лжесвидетельство

Сотрудника УФСИН по Вологодской области будут судить за мошенничество и дачу ложных показаний.

Как newsVO сообщал ранее, по версии следствия мужчина, занимая должность замначальника УФСИН по Вологодской области, вместе с супругой, бывшей сотрудницей «вологодского пятака», скрыли имеющееся у них в собственности жильё, чтобы получить социальную выплату из бюджета на его приобретение. Обманным путём они получили больше двух миллионов рублей.

«Кроме того, при рассмотрении Белозерским районным судом гражданского дела по иску обвиняемой на решение жилищно-бытовой комиссии в качестве свидетеля был допрошен ее супруг. Обвиняемый дал ложные показания о своих правах на объекты недвижимости», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Сокрытие недвижимости выявила проверка, проведённая прокуратурой. По ходатайству следователей на имущество обвиняемых наложен арест. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.