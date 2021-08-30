Харовчанин украл двигатели для стиральных машин из мастерской по ремонту техники

В Харовске полицейские раскрыли кражу из мастерской по ремонту бытовой техники.

Хозяин мастерской заявил о пропаже 17 двигателей для стиральных машин. Он оценил ущерб в 8500 рублей. Подозреваемым в краже оказался 24-летний местный житель, который подрабатывал у предпринимателя. Его задержали.

«Злоумышленник дал признательные показания, пояснив, что планировал сдать двигатели в пункт приема лома, но не успел», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По факту кражи с незаконным проникновением в помещение возбудили уголовное дело. Его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Украденные двигатели изъяли и вернули владельцу.