Харовчанин украл двигатели для стиральных машин из мастерской по ремонту техники

30.08.2021 [Происшествия]

В Харовске полицейские раскрыли кражу из мастерской по ремонту бытовой техники.

Хозяин мастерской заявил о пропаже 17 двигателей для стиральных машин. Он оценил ущерб в 8500 рублей. Подозреваемым в краже оказался 24-летний местный житель, который подрабатывал у предпринимателя. Его задержали.

«Злоумышленник дал признательные показания, пояснив, что планировал сдать двигатели в пункт приема лома, но не успел», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По факту кражи с незаконным проникновением в помещение возбудили уголовное дело. Его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Украденные двигатели изъяли и вернули владельцу.

Тэги: кража, уголовное дело, суд
Фото пресс-службы областного УМВД

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