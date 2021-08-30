Череповчанина оштрафовали на тысячу рублей за покупку курицы гриль по цене капусты

30.08.2021 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, признанному виновным в мелком хищении.

8 июля 2021 года в зоне касс самообслуживания супермаркета на улице М.Горького подсудимый совершил хищение, оплатив покупку курицы гриль по цене капусты.

«В судебном заседании юноша пояснил, что пытался приобрести товар по цене ниже его стоимости», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде штрафа в 1000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: мелкое хищение, приговор, штраф

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