Бывшего комбата военной части под Вологдой осудили за мошенничество на 680 тысяч рублей

В Вологде суд вынес приговор в отношении бывшего военнослужащего, подполковника запаса, признанного виновным в мошенничестве в крупном размере.

По материалам дела, с 2014 года по 2018 год подсудимый служил по контракту в должности командира батальона в военной части под Вологдой. В его обязанности входила организация боевой и физической подготовки подчинённых.

В 2017 году по указанию обвиняемого, его заместитель внёс в ведомость ложные сведения о сдаче комбатом, им самим и начальником штаба упражнения «ныряние в длину» и о выполнении ими высшего квалификационного уровня физической подготовленности. На основании подложных сведений, подсудимому, его заместителю и начальнику штаба были назначены соответствующие надбавки. Общая сумма ущерба от действий обвиняемого составила 683 569 рублей.

Осуждённому назначено наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей. С учётом частичного возмещения вреда, с него также взыскали 465 059 рублей в пользу министерства обороны РФ. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Уголовные дела в отношении сослуживцев мужчины не были возбуждены, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.