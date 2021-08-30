В Харовске задержали подозреваемого в краже велосипеда «Land Rover»

В Харовске полицейские раскрыли кражу велосипеда.

Потерпевший рассказал, что кто-то украл его велосипед марки «Land Rover», который он оставил в коридоре деревянного дома. Он ценил ущерб в 10 000 рублей. Подозреваемым оказался 65-летний ранее судимый местный житель. Его задержали и доставили в отделение полиции.

«В беседе с оперативниками задержанный признался в содеянном, пояснив, что похищенный транспорт продал за 200 рублей прохожему мужчине, а вырученные деньги потратил на алкоголь», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.