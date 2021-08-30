В Вожегодском районе двоих подростков осудили за кражу денег из отделения почты

В Вожегодском районе суд вынес приговор 16-летнему и 17-летнему местным жителям, признанным виновными в краже с незаконным проникновением в помещение.

Как newsVO сообщал ранее, в феврале и марте 2021 года один из подсудимых дважды украл деньги из отделения почты в посёлке Пролетарский. Он рассказал, что часто приходил на почту к подруге, которая там работала и видел, что деньги хранятся в пластиковом ящике.

«В очередной раз, когда приятельница вышла из помещения, он взял из ящика несколько купюр и ушел. Решил, что если кражу не обнаружат, то он продолжит совершать хищения. Часть денег он передал сестре для покупки ноутбука, а остальные потратил на одежду, обувь и сигареты. Подруга пропажу денег не заметила, поэтому он снова украл из кассы 5000 рублей, а взамен положил билет „Банка приколов“. Поскольку приятельница пропажу и этих денег не обнаружила, он предложил другу совершить кражу», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

16 марта 2021 года подсудимые залезли на чердак отделения почты, топором разобрали печную трубу, один из них спустился в помещение и взял из того же ящика 261 700 рублей.

«После чего они на такси уехали сначала в Вожегу, потом в Тотьму, заплатив водителю 14 000 рублей. Там они переночевали в какой-то частной гостинице, а утром ему позвонила сестра, которой он признался в краже. Через некоторое время их задержали сотрудники полиции и доставили в Вожегу, где они признались в краже и выдали оставшиеся 245 500 рублей», — также говорится в сообщении

Подсудимые возместили причинённый преступлением вред, и представитель потерпевшей стороны не возражал против прекращения уголовного дела в связи с примирением.

Каждому из осуждённых назначено наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован.