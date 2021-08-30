Вологодские полицейские помогли задержать группу из 18 интернет-мошенников

Главным управлением уголовного розыска МВД России задержана группа интернет-мошенников, создававших сайты с «распродажами» товаров.

«Оперативники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Подмосковья и Вологодской области задержали группу из 18 человек. Они подозреваются в серийном мошенничестве с использованием сети Интернет. Фигуранты создавали интернет-сайты, на которых размещалась информация о продаже физическим и юридическим лицам оптовых партий различных товаров по низким ценам. После получения предоплаты денежные средства переводились на счета подконтрольных коммерческих структур, обналичивались и похищались», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На данный момент полицейские установили причастность задержанных к девяти эпизодам мошенничества, ущерб составил более 10 млн рублей. Во время обысков у фигурантов изъяты компьютерная техника, носители информации, средства связи, печати и штампы, бухгалтерские документы.

Сейчас восемь подозреваемых заключены под стражу, в отношении остальных избраны меры пресечения и принуждения, не связанные с ограничением свободы.

Следствие по делу о мошенничестве продолжается.