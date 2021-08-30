На праздничные мероприятия приглашают городские библиотеки Вологды 1 сентября

Серию праздничных мероприятий для детей и их родителей проведут библиотеки Вологды 1 сентября. В каждом районе будут организованы игры, конкурсы, викторины, мастер-классы и празднично оформленные фотозоны.

– Гости библиотеки на Добролюбова всех возрастов смогут проверить школьные «остаточные знания» в веселой викторине, перенестись в школу XX века — до 15 сентября на ностальгической выставке можно увидеть школьные принадлежности и приметы жизни детей прошлого, – говорится в анонсе. – Жизнерадостная библиотека семейного чтения на Трактористов, 5 устроит «Первосентябрьский переполох», а такая же библиотека на Архангельской, 11 приглашает первоклассников за подарками на акции «Сюрпризная книжка».

Подробное расписание можно найти на сайте Централизованной библиотечной системы города Вологды по ссылке.

Вход на мероприятия свободный. Задания в основном рассчитаны на первоклашек и учеников младшей школы.

