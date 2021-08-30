На праздничные мероприятия приглашают городские библиотеки Вологды 1 сентября

30.08.2021 [Культура]

Серию праздничных мероприятий для детей и их родителей проведут библиотеки Вологды 1 сентября. В каждом районе будут организованы игры, конкурсы, викторины, мастер-классы и празднично оформленные фотозоны.

– Гости библиотеки на Добролюбова всех возрастов смогут проверить школьные «остаточные знания» в веселой викторине, перенестись в школу XX века — до 15 сентября на ностальгической выставке можно увидеть школьные принадлежности и приметы жизни детей прошлого, – говорится в анонсе. – Жизнерадостная библиотека семейного чтения на Трактористов, 5 устроит «Первосентябрьский переполох», а такая же библиотека на Архангельской, 11 приглашает первоклассников за подарками на акции «Сюрпризная книжка».

Подробное расписание можно найти на сайте Централизованной библиотечной системы города Вологды по ссылке.

Вход на мероприятия свободный. Задания в основном рассчитаны на первоклашек и учеников младшей школы.
 

ТОП НЕДЕЛИ

Смеётся вся страна: в Вологодской области началась предвыборная гонка
Виновника ДТП с четырьмя погибшими в Сокольском районе задержали в аэропорту Шереметьево
Вологодский губернатор объявил об увеличении зарплат бюджетников на 10% с сентября
Мэр Вологды пожаловался на неурожай картошки
Мэр Вологды встретился с активистами, которые выступали за перенос строительства детсада с улицы Ярославской
Водонапорную башню на улице Сергея Орлова в Вологде продали за 6 млн рублей
Кинотеатры и театры вновь откроют в Вологодской области с 27 августа
Продлен прием абитуриентов на свободные бюджетные места в вологодских вузах и ссузах
Заведующий моногоспиталем в Череповце рассказал о новых проявлениях коронавируса
В правительстве Вологодской области сменится председатель Комитета гражданской защиты населения

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сбор средств на создание виртуального тура по деревне Тимонихе проходит в Вологде
В Вожегодском районе двоих подростков осудили за кражу денег из отделения почты
Вологодские полицейские помогли задержать группу из 18 интернет-мошенников
В детсадах и школах Вологды начнут досрочно подключать отопление
Вологжанина отправили на исправительные работы за публикацию в соцсети переписки бывшей жены
На праздничные мероприятия приглашают городские библиотеки Вологды 1 сентября
В Вологде таксист, поссорившись с пассажиром, брызнул ему в лицо перцовым баллончиком
 
26.08.2021 [Общество]

Дороги, детские сады и фонтан: мэр Вологды провел экскурсию для журналистов и рассказал о знаковых объектах города

1404
0
30.08.2021 [БлогоVO]

Обращение независимых журналистов России к президенту и органам власти

139
0
26.08.2021 [Обзор Прессы]

В больнице Всеволожска нашли конвейер лжевакцинации

1174
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика