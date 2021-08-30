В Вологде таксист, поссорившись с пассажиром, брызнул ему в лицо перцовым баллончиком

В Вологде задержали таксиста, который брызнул из перцового баллончика в лицо пассажиру. Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 августа на улице Мохова.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области, ночью водитель такси принял заказ на перевозку пассажира. Уже во время движения молодой человек поинтересовался, может ли он оплатить поездку картой. Водитель сказал, что принимает только наличные. Пассажир начал возмущаться, поскольку заказывал такси через приложение, и там была пометка о возможной оплате безналичным способом. Между ним и таксистом возник конфликт.

— Не доехав до места назначения, водитель остановил авто и потребовал пассажира покинуть транспортное средство. Молодой человек вышел и ударил по капоту авто. Водитель такси также вышел на улицу, брызнул из перцового баллончика в сторону обидчика, а затем скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.

Пассажир позвонил в полицию, ориентировка на машину таксиста была направлена сотрудникам Росгвардии, которые заметили авто на улице Можайского и остановили его. 30-летний водитель не пояснил причины своего поведения. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.