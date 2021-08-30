В Вологде таксист, поссорившись с пассажиром, брызнул ему в лицо перцовым баллончиком

30.08.2021 [Общество]

В Вологде задержали таксиста, который брызнул из перцового баллончика в лицо пассажиру. Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 августа на улице Мохова.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области, ночью водитель такси принял заказ на перевозку пассажира. Уже во время движения молодой человек поинтересовался, может ли он оплатить поездку картой. Водитель сказал, что принимает только наличные. Пассажир начал возмущаться, поскольку заказывал такси через приложение, и там была пометка о возможной оплате безналичным способом. Между ним и таксистом возник конфликт. 

— Не доехав до места назначения, водитель остановил авто и потребовал пассажира покинуть транспортное средство. Молодой человек вышел и ударил по капоту авто. Водитель такси также вышел на улицу, брызнул из перцового баллончика в сторону обидчика, а затем скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.

Пассажир позвонил в полицию, ориентировка на машину таксиста была направлена сотрудникам Росгвардии, которые заметили авто на улице Можайского и остановили его. 30-летний водитель не пояснил причины своего поведения. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства. 

Тэги: такси, нападение, Росгвардия

ТОП НЕДЕЛИ

Смеётся вся страна: в Вологодской области началась предвыборная гонка
Виновника ДТП с четырьмя погибшими в Сокольском районе задержали в аэропорту Шереметьево
Вологодский губернатор объявил об увеличении зарплат бюджетников на 10% с сентября
Мэр Вологды пожаловался на неурожай картошки
Мэр Вологды встретился с активистами, которые выступали за перенос строительства детсада с улицы Ярославской
Водонапорную башню на улице Сергея Орлова в Вологде продали за 6 млн рублей
Кинотеатры и театры вновь откроют в Вологодской области с 27 августа
Продлен прием абитуриентов на свободные бюджетные места в вологодских вузах и ссузах
Заведующий моногоспиталем в Череповце рассказал о новых проявлениях коронавируса
В правительстве Вологодской области сменится председатель Комитета гражданской защиты населения

Похожие новости

В Вологде таксиста пытались лишить прав за то, что он ездил на бело-красной машине

Сотрудник ГИБДД посчитал, что на авто незаконно нанесены специальные цветографические схемы скорой помощи, а это была просто надпись с названием такси

12774
0

Антимонопольная служба заявила о негативном влиянии покупки активов группы «Везет» компанией «Яндекс.Такси»

«Яндекс» уже купил колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок у «Везет»​​​​​​​

1423
0

Череповецкий таксист присвоил забытую пассажиром барсетку с 200 тысячами рублей

42-летний мужчина оставил сумку в машине в новогоднюю ночь

1104
0

Таксист из Вологды перевёл мошенникам три тысячи рублей

Кроме того, по просьбе злоумышленников, он купил дорогостоящий алкоголь на 18 тысяч рублей

1442
0

В Череповце задержали пьяного таксиста

Машина с «шашечками» неуверенно отъезжала от одного из питейных заведений города

988
0

В Череповце таксист перевёл мошенникам 23 тысячи рублей

Потерпевший считал, что возвращает деньги, которые ему якобы случайно отправили
 

1421
0

В Череповце мошенники похитили со счета таксиста 5 тысяч рублей

Неизвестный позвонил и сделал заказ, заявив, что сможет оплатить его только переводом на карту, а для этого ему нужны данные

1498
0

В Вологде мошенник по телефону убедил таксиста перевести ему 4000 рублей

36-летней вологжанке, работающей в такси, поступил заказ: неизвестный мужчина попросил её купить цветы и алкоголь, а затем доставить покупки на адрес, который он указал

4117
0

Разрешение на работу таксистом в Вологодской области подешевеет с 2020 года

Плата снизится с 1000 до 500 рублей

2612
0

Житель Великого Устюга нашел мобильник в такси и похитил со счета его хозяйки 5000 рублей

35-летний мужчина задержан

6247
0

Вологжанина оштрафовали на 2 тысячи рублей за работу таксистом без лицензии

Мужчина получил минимальное наказание

1055
0

Больше половины поездок на такси в Вологодской области выполняются водителями-нелегалами

«Серый» рынок такси оценили в регионе в 66,4%

1836
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сбор средств на создание виртуального тура по деревне Тимонихе проходит в Вологде
В Вожегодском районе двоих подростков осудили за кражу денег из отделения почты
Вологодские полицейские помогли задержать группу из 18 интернет-мошенников
В детсадах и школах Вологды начнут досрочно подключать отопление
Вологжанина отправили на исправительные работы за публикацию в соцсети переписки бывшей жены
На праздничные мероприятия приглашают городские библиотеки Вологды 1 сентября
В Вологде таксист, поссорившись с пассажиром, брызнул ему в лицо перцовым баллончиком
 
26.08.2021 [Общество]

Дороги, детские сады и фонтан: мэр Вологды провел экскурсию для журналистов и рассказал о знаковых объектах города

1404
0
30.08.2021 [БлогоVO]

Обращение независимых журналистов России к президенту и органам власти

139
0
26.08.2021 [Обзор Прессы]

В больнице Всеволожска нашли конвейер лжевакцинации

1174
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика