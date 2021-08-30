Северное сияние наблюдали под Вологдой 27 и 28 августа

Северное сияние наблюдали вологжане 27 и 28 августа. Зелёное свечение на небе было видно невооружённым глазом.

– Минувшей ночью над Землей бушевала магнитная буря, и наблюдалось полярное сияние, правда не очень мощное. Это, пожалуй, самый интересный момент, который мне удалось заснять, – написал на своей странице вологодский астроном и видеоблогер Александр Смирнов.

Как пояснил NewsVo Александр Смирнов, полярные сияния напрямую связаны с солнечной активностью. Если на Солнце происходит вспышка, и выброс направлен в нужную сторону, то через пару дней поток заряженных частиц достигает Земли, вызывает магнитную бурю и как следствие полярное сияние. Поэтому прямой связи с временами года нет.

– Полярные сияния, не смотря на расхожее мнение, что их можно увидеть только зимой, наблюдаются в любое время года. Правда чаще всего вблизи равноденствий – в марте и сентябре. Связано это с положением Земли относительно Солнца. И сейчас мы как раз постепенно приближаемся к осеннему равноденствию и можем ожидать увеличение магнитной активности. 26 августа на Солнце произошел корональный выброс, и в ночь с 27 на 28 августа в Вологодской области можно было наблюдать небольшое полярное сияние, – добавил Александр.

Напомним, что северное сияние – это свечение верхних слоёв атмосферы планеты из-за взаимодействия атмосферы с заряженными частицами солнечного ветра. При столкновении энергичных частиц плазменного слоя с верхней атмосферой происходит возбуждение атомов и молекул газов, входящих в её состав. Излучение возбуждённых атомов в видимом диапазоне и наблюдается как полярное сияние.

Как подгадать заранее, когда будет северное сияние? Ведь жителям городов из-за иллюминации практически невозможно увидеть свечение на небе, они узнают о нём только по прошествии какого-то времени по видео в соцсетях или из новостей.

– Проще всего подписываться на профильные группы ВКонтакте. Там обычно пишут о вероятности северных сияний. Ну или изучать самостоятельно все зависимости и индексы, которые характеризуют солнечную активность – тогда можно самим догадываться о том, что скоро «сияха прилетит», – рассказал NewsVo астроном любитель Дмитрий Белов.

По словам Дмитрия, подобные сияния под Вологдой наблюдаются раз в пару месяцев. А достаточно яркие, чтобы можно было увидеть невооружённым взглядом, раз в 3-4 месяца.