Северное сияние наблюдали под Вологдой 27 и 28 августа

30.08.2021 [Общество]

Северное сияние наблюдали вологжане 27 и 28 августа. Зелёное свечение на небе было видно невооружённым глазом.

– Минувшей ночью над Землей бушевала магнитная буря, и наблюдалось полярное сияние, правда не очень мощное. Это, пожалуй, самый интересный момент, который мне удалось заснять, – написал на своей странице вологодский астроном и видеоблогер Александр Смирнов.

Как пояснил NewsVo Александр Смирнов, полярные сияния напрямую связаны с солнечной активностью. Если на Солнце происходит вспышка, и выброс направлен в нужную сторону, то через пару дней поток заряженных частиц достигает Земли, вызывает магнитную бурю и как следствие полярное сияние. Поэтому прямой связи с временами года нет.

– Полярные сияния, не смотря на расхожее мнение, что их можно увидеть только зимой, наблюдаются в любое время года. Правда чаще всего вблизи равноденствий – в марте и сентябре. Связано это с положением Земли относительно Солнца. И сейчас мы как раз постепенно приближаемся к осеннему равноденствию и можем ожидать увеличение магнитной активности. 26 августа на Солнце произошел корональный выброс, и в ночь с 27 на 28 августа в Вологодской области можно было наблюдать небольшое полярное сияние, – добавил Александр.

Напомним, что северное сияние – это свечение верхних слоёв атмосферы планеты из-за взаимодействия атмосферы с заряженными частицами солнечного ветра. При столкновении энергичных частиц плазменного слоя с верхней атмосферой происходит возбуждение атомов и молекул газов, входящих в её состав. Излучение возбуждённых атомов в видимом диапазоне и наблюдается как полярное сияние. 

Как подгадать заранее, когда будет северное сияние? Ведь жителям городов из-за иллюминации практически невозможно увидеть свечение на небе, они узнают о нём только по прошествии какого-то времени по видео в соцсетях или из новостей.

– Проще всего подписываться на профильные группы ВКонтакте. Там обычно пишут о вероятности северных сияний. Ну или изучать самостоятельно все зависимости и индексы, которые характеризуют солнечную активность – тогда можно самим догадываться о том, что скоро «сияха прилетит», – рассказал NewsVo астроном любитель Дмитрий Белов.

По словам Дмитрия, подобные сияния под Вологдой наблюдаются раз в пару месяцев. А достаточно яркие, чтобы можно было увидеть невооружённым взглядом, раз в 3-4 месяца.

Полярное сияние в ночь с 27 на 28 августа 2021 года, таймлапс с камеры проекта Starvisor.ru. Место съёмки - Вологда, 59-я широта. Видео: https://vk.com/astroozerki

Тэги: северное сияние

ТОП НЕДЕЛИ

Смеётся вся страна: в Вологодской области началась предвыборная гонка
Виновника ДТП с четырьмя погибшими в Сокольском районе задержали в аэропорту Шереметьево
Вологодский губернатор объявил об увеличении зарплат бюджетников на 10% с сентября
Мэр Вологды пожаловался на неурожай картошки
Мэр Вологды встретился с активистами, которые выступали за перенос строительства детсада с улицы Ярославской
Водонапорную башню на улице Сергея Орлова в Вологде продали за 6 млн рублей
Кинотеатры и театры вновь откроют в Вологодской области с 27 августа
Продлен прием абитуриентов на свободные бюджетные места в вологодских вузах и ссузах
Заведующий моногоспиталем в Череповце рассказал о новых проявлениях коронавируса
В правительстве Вологодской области сменится председатель Комитета гражданской защиты населения

Похожие новости

Вологжане делятся впечатлениями от северного сияния

 Редкое природное явление наблюдалось во вторник вечером во многих городах России

17537
9

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сбор средств на создание виртуального тура по деревне Тимонихе проходит в Вологде
В Вожегодском районе двоих подростков осудили за кражу денег из отделения почты
Вологодские полицейские помогли задержать группу из 18 интернет-мошенников
В детсадах и школах Вологды начнут досрочно подключать отопление
Вологжанина отправили на исправительные работы за публикацию в соцсети переписки бывшей жены
На праздничные мероприятия приглашают городские библиотеки Вологды 1 сентября
В Вологде таксист, поссорившись с пассажиром, брызнул ему в лицо перцовым баллончиком
 
26.08.2021 [Общество]

Дороги, детские сады и фонтан: мэр Вологды провел экскурсию для журналистов и рассказал о знаковых объектах города

1404
0
30.08.2021 [БлогоVO]

Обращение независимых журналистов России к президенту и органам власти

139
0
26.08.2021 [Обзор Прессы]

В больнице Всеволожска нашли конвейер лжевакцинации

1174
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика