Суд отказал в аресте жителя Белозерского района, которого подозревают в убийстве 11-летнего сына

30.08.2021 [Происшествия]

Белозерский районный суд отказал следователю в удовлетворении ходатайства об аресте 38-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве 11-летнего сына. По данным следствия, он выстрелил в мальчика «при неустановленных обстоятельствах» во время охоты на уток на озере. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

— Мужчина подозревается в том, что вечером 26.08.2021 г. во время охоты в лодке в акватории озера Лозско-Азатское в районе д. Перховта Белозерского района при неустановленных обстоятельствах выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья в своего 11-летнего сына. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, от полученных повреждений несовершеннолетний скончался в больнице, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Следователь вышел в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. По его мнению, мужчина может скрыться, оказать давление на мать ребенка и свидетелей, скрыть доказательства. 

— Потерпевшая возражала против удовлетворения ходатайства. Указала, что муж неоднократно брал сына на рыбалку и охоту. Между ними были дружественные отношения. Считает, что произошла трагическая случайность. Сейчас она остро нуждается в помощи и поддержке со стороны супруга, — отмечается в сообщении пресс-службы. 

Суд, рассмотрев ходатайство следствия, в удовлетворении его отказал. Было принято во внимание то, что подозреваемый имеет постоянное место жительства и место работы, характеризуется положительно, к уголовной и административной ответственности ранее не привлекался. Кроме того, по мнению судьи, следователь доказательств в поддержку своих доводов не представил. 

Как ранее сообщал NewsVo, ребенок поступил в больницу с огнестрельным ранением около 20 часов 26 августа. Спустя несколько часов мальчик скончался, его не удалось спасти. Известно, что мальчик и отец в момент выстрела оба находились в резиновой лодке. Показания подозреваемого проверяются, устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

Тэги: суды, арест, гибель ребенка

ТОП НЕДЕЛИ

Смеётся вся страна: в Вологодской области началась предвыборная гонка
Виновника ДТП с четырьмя погибшими в Сокольском районе задержали в аэропорту Шереметьево
Вологодский губернатор объявил об увеличении зарплат бюджетников на 10% с сентября
Мэр Вологды пожаловался на неурожай картошки
Мэр Вологды встретился с активистами, которые выступали за перенос строительства детсада с улицы Ярославской
Водонапорную башню на улице Сергея Орлова в Вологде продали за 6 млн рублей
Кинотеатры и театры вновь откроют в Вологодской области с 27 августа
Продлен прием абитуриентов на свободные бюджетные места в вологодских вузах и ссузах
Заведующий моногоспиталем в Череповце рассказал о новых проявлениях коронавируса
В правительстве Вологодской области сменится председатель Комитета гражданской защиты населения

Похожие новости

«Коммунисты России» и «Новые люди» не смогли в суде оспорить отказ в регистрации на выборы в Заксобрание области

Ранее региональный избирком отказал партиям в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей

1485
0

Собственники квартир не должны платить отдельно за отопление нежилых помещений дома

Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Вологодской области, рассмотрев иск теплоснабжающей организации к одной из УК Череповца

1888
0

В Вологодской области 4 арбитражных управляющих дисквалифицировано за нарушения законодательства о банкротстве

Чаще всего арбитражные управляющие не исполняют порядок осуществления процедуры банкротства и нарушают процедуры проведения торгов

850
0

Специалисты изучают самоизливавшуюся скважину в Белозерске для судебной экспертизы

Администрация района намерена взыскать с собственницы участка потраченные на ликвидацию ЧП деньги

10109
0

Вологодский областной суд допросит всех кредиторов бизнесмена, у которого пытаются забрать базу отдыха стоимостью 28 млн рублей

Максим Тюкин и другой предприниматель, у которого подобным образом хотят изъять квартиру, предоставили суду пачку документов и расписки, которые доказывают факты займа денег на покупку крупной недвижимости

5307
0

Свидетели по делу о хищении автобусов вологодского «ТрансОйла»: техника была в убитом состоянии

Обвиняемые по делу о хищении 22 автобусов доказывают свою невиновность в суде. В ходе процесса выясняется, что техника, ставшая залогом для крупного кредита в банке, была полностью «убитой» и ни разу не выходила на улицы города.

4408
0

«Северная сбытовая компания» не смогла взыскать 467 тысяч рублей с СНТ за безучётное потребление электричества

Из-за аварии в товариществе сломался прибор учёта электроэнергии и председатель сообщил об этом в ресурсоснабжающую организацию. Там ему рекомендовали самостоятельно устранить неисправность, а спустя несколько месяцев расценили его действия как вмешательство в работу прибора.

1281
0

Суд обязал предпринимателя Александра Желтова убрать дебаркадер с причала на Ягорбе в Череповце

Пришвартованный грузопассажирский дебаркадер не дает муниципалитету начать работы по демонтажу аварийного причала

1885
0

Суды в Вологодской области будут работать с 4 по 7 мая

Об этом сообщила пресс-служба судов региона

1064
0

Cудья из Воронежа оправдала 11 участников январских митингов

Она не нашла в действиях обвиняемых состава правонарушений

1034
0

В Вологде таксиста пытались лишить прав за то, что он ездил на бело-красной машине

Сотрудник ГИБДД посчитал, что на авто незаконно нанесены специальные цветографические схемы скорой помощи, а это была просто надпись с названием такси

12774
0

«Тойота» Арбитражного суда Вологодской области попала в ДТП: ремонт машины оценили в 450 тысяч рублей

Все расходы по ремонту "Ленд Крузера" лягут на плечи второго участника аварии, который признан судом виновным в происшествии

6150
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сбор средств на создание виртуального тура по деревне Тимонихе проходит в Вологде
В Вожегодском районе двоих подростков осудили за кражу денег из отделения почты
Вологодские полицейские помогли задержать группу из 18 интернет-мошенников
В детсадах и школах Вологды начнут досрочно подключать отопление
Вологжанина отправили на исправительные работы за публикацию в соцсети переписки бывшей жены
На праздничные мероприятия приглашают городские библиотеки Вологды 1 сентября
В Вологде таксист, поссорившись с пассажиром, брызнул ему в лицо перцовым баллончиком
 
26.08.2021 [Общество]

Дороги, детские сады и фонтан: мэр Вологды провел экскурсию для журналистов и рассказал о знаковых объектах города

1404
0
30.08.2021 [БлогоVO]

Обращение независимых журналистов России к президенту и органам власти

139
0
26.08.2021 [Обзор Прессы]

В больнице Всеволожска нашли конвейер лжевакцинации

1174
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика