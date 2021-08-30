Суд отказал в аресте жителя Белозерского района, которого подозревают в убийстве 11-летнего сына

Белозерский районный суд отказал следователю в удовлетворении ходатайства об аресте 38-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве 11-летнего сына. По данным следствия, он выстрелил в мальчика «при неустановленных обстоятельствах» во время охоты на уток на озере. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

— Мужчина подозревается в том, что вечером 26.08.2021 г. во время охоты в лодке в акватории озера Лозско-Азатское в районе д. Перховта Белозерского района при неустановленных обстоятельствах выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья в своего 11-летнего сына. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, от полученных повреждений несовершеннолетний скончался в больнице, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Следователь вышел в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. По его мнению, мужчина может скрыться, оказать давление на мать ребенка и свидетелей, скрыть доказательства.

— Потерпевшая возражала против удовлетворения ходатайства. Указала, что муж неоднократно брал сына на рыбалку и охоту. Между ними были дружественные отношения. Считает, что произошла трагическая случайность. Сейчас она остро нуждается в помощи и поддержке со стороны супруга, — отмечается в сообщении пресс-службы.

Суд, рассмотрев ходатайство следствия, в удовлетворении его отказал. Было принято во внимание то, что подозреваемый имеет постоянное место жительства и место работы, характеризуется положительно, к уголовной и административной ответственности ранее не привлекался. Кроме того, по мнению судьи, следователь доказательств в поддержку своих доводов не представил.

Как ранее сообщал NewsVo, ребенок поступил в больницу с огнестрельным ранением около 20 часов 26 августа. Спустя несколько часов мальчик скончался, его не удалось спасти. Известно, что мальчик и отец в момент выстрела оба находились в резиновой лодке. Показания подозреваемого проверяются, устанавливаются все обстоятельства происшествия.