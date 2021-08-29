Череповецкая «Северсталь» заняла четвертое место на предсезонном хоккейном турнире имени Николая Пучкова, который прошел в Санкт-Петербурге с 25 по 29 августа.

Для череповчан этот турнир стал последней «пробой пера» перед стартующем на следующей неделе новым сезоном КХЛ. И подопечные тренера Андрея Разина начали его с поражения от омского «Авангарда» — 4:6. Во втором туре «Северстали» предстояло встретиться с хозяевами турнира, игроками петербургского СКА. Это игра стала своеобразной «репетицией» первого тура КХЛ. Ведь команды уже 2 сентября сыграют в Череповце, в официальном матче. А игра на турнире им. Пучкова завершилась со счетом 3:2 в пользу «Северстали». «Сталевары» вели 3:0 к середине второго периода, после голов Андрея Алексеева, Игоря Гераськина и Роберта Рооба. За оставшиеся время хозяева турнира смогли сократить отставание до минимума, дважды «наказав» череповчан за удаления, но не более того.

Затем «Северсталь» с сухим счётом 3:0 обыграла ХК «Сочи», который сейчас тренирует хорошо известный череповецким болельщикам тренер Евгений Ставровский. Обыграв и нижегородское «Торпедо», череповчане имели бы все шансы выиграть этот турнир. Сделать этого не удалось. "Северсталь" уступила со счетом 1:6 и заняла только 4 место. А победу в результате одержал СКА, набрав 6 очков в 4 матчах.