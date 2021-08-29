Череповецкая «Северсталь» заняла четвертое место на предсезонном хоккейном турнире имени Николая Пучкова

29.08.2021 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» заняла четвертое место на предсезонном хоккейном турнире имени Николая Пучкова, который прошел в Санкт-Петербурге с 25 по 29 августа.

Для череповчан этот турнир стал последней «пробой пера» перед стартующем на следующей неделе новым сезоном КХЛ. И подопечные тренера Андрея Разина начали его с поражения от омского «Авангарда» — 4:6. Во втором туре «Северстали» предстояло встретиться с хозяевами турнира, игроками петербургского СКА. Это игра стала своеобразной «репетицией» первого тура КХЛ. Ведь команды уже 2 сентября сыграют в Череповце, в официальном матче. А игра на турнире им. Пучкова завершилась со счетом 3:2 в пользу «Северстали». «Сталевары» вели 3:0 к середине второго периода, после голов Андрея Алексеева, Игоря Гераськина и Роберта Рооба. За оставшиеся время хозяева турнира смогли сократить отставание до минимума, дважды «наказав» череповчан за удаления, но не более того.

Затем «Северсталь» с сухим счётом 3:0 обыграла ХК «Сочи», который сейчас тренирует хорошо известный череповецким болельщикам тренер Евгений Ставровский. Обыграв и нижегородское «Торпедо», череповчане  имели  бы все шансы выиграть этот турнир. Сделать этого не удалось. "Северсталь" уступила со счетом 1:6 и заняла только 4 место. А победу в результате одержал СКА, набрав 6 очков в 4 матчах.

Тэги: ХК «Северсталь»

ТОП НЕДЕЛИ

Смеётся вся страна: в Вологодской области началась предвыборная гонка
Виновника ДТП с четырьмя погибшими в Сокольском районе задержали в аэропорту Шереметьево
Вологодский губернатор объявил об увеличении зарплат бюджетников на 10% с сентября
Мэр Вологды пожаловался на неурожай картошки
Мэр Вологды встретился с активистами, которые выступали за перенос строительства детсада с улицы Ярославской
Кинотеатры и театры вновь откроют в Вологодской области с 27 августа
Водонапорную башню на улице Сергея Орлова в Вологде продали за 6 млн рублей
Продлен прием абитуриентов на свободные бюджетные места в вологодских вузах и ссузах
Заведующий моногоспиталем в Череповце рассказал о новых проявлениях коронавируса
Мужчина и девочка-подросток пострадали в ДТП под Кич-Городком

Похожие новости

Хоккейный клуб «Северсталь» представил своих новичков

За последние несколько дней к команде присоединились защитники Михаил Гордеев и Илья Хохлов, а также нападающий Ильдар Шиксатдаров

1210
0

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин номинирован на звание лучшего тренера КХЛ

В этом сезоне вместе со своей командой он одержал 32 победы в 61 матче

1333
0

ХК «Северсталь» продлил контракты с нападающими Максимом Казаковым и Андреем Алексеевым

Соглашения с форвардами рассчитаны на два и один год соответственно

1495
0

Андрей Разин еще на два года останется главным тренером хоккейного клуба «Северсталь»

Он продлил контракт

709
0

«Северстали» не хватило одного гола, чтобы продолжить выступление в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Металлурги уступили московскому «Динамо» со счетом 3:4

711
0

Хоккеисты череповецкой «Северстали» в шаге от вылета из плей-офф КХЛ

Накануне в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина, «металлурги» проиграли московскому «Динамо»

699
0

Череповецкая «Северсталь» проиграла московскому «Динамо»

Матч завершился со счетом 1:2

1543
0

Череповецкая «Северсталь» уступила московскому «Динамо» со счетом 0:1

Единственную шайбу в составе "бело-голубых" забросил Дмитрий Яшкин в начале второго периода

652
0

Череповецкая «Северсталь» на шестом месте Западной конференции КХЛ

В первом раунде плей-офф "металлурги" сыграют против московского "Динамо"

937
0

Череповецкая «Северсталь» обыграла нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:2

Уступая 0:2 к середине третьего периода, череповчане смогли вырвать победу

683
0

Череповецкая «Северсталь» проиграла ЦСКА

Матч завершился со счетом 0:3

631
0

Череповецкая «Северсталь» впервые за три года вышла в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Это стало возможным после проигрыша подмосковного «Витязя» финскому «Йокериту»

1437
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкая «Северсталь» заняла четвертое место на предсезонном хоккейном турнире имени Николая Пучкова
Двух череповчан обманули при оказании интимных услуг
223 новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Вологодской области за сутки
В Вологде на перекрестке улиц Ленинградской и Гончарной сбили пешехода
11-летний мальчик с огнестрельным ранением умер в больнице Белозерска
Качели-скамейки устанавливают в Рождественском парке в Вологде
Жилой дом сгорел в Междуреченском районе
 
26.08.2021 [Общество]

Дороги, детские сады и фонтан: мэр Вологды провел экскурсию для журналистов и рассказал о знаковых объектах города

1232
0
29.08.2021 [БлогоVO]

Когда мы говорим и спорим о выборах, нужно просто отсечь две крайние и неправильные точки зрения

342
0
26.08.2021 [Обзор Прессы]

В больнице Всеволожска нашли конвейер лжевакцинации

1034
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика