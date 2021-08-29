Двух череповчан обманули при оказании интимных услуг

29.08.2021 [Общество]

За минувшие сутки в полицию Череповца обратились двое местных жителей. Оба стали жертвами мошенников, желая заказать проститутку. 

Так, 27-летний череповчанин рассказал, что на одном из сайтов нашел объявление об оказании интимных услуг. Чтобы вызвать "жрицу любви", он через банкомат и платежный терминал перевел на несколько абонентских номеров 13,5 тысяч рублей, но услуга так и не была оказана. Аналогичным образом лишился денег и второй потерпевший.  37-летний мужчина перевел мошенникам 40 тысяч рублей. 

 

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