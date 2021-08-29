В Вологде на перекрестке улиц Ленинградской и Гончарной сбили пешехода

29.08.2021 [Происшествия]

В ночь на 29 августа на перекрестке улиц Ленинградской и Гончарной произошло ДТП с пострадавшим. Инцидент попал на запись видеокамер Baza.net.

На записи видно, как два пешехода пересекают улицу Ленинградскую по "зебре". Первый завершает переход, второй еще какое-то время находится на проезжей части, нарушая правила. Одному автомобилю удается его объехать, второй водитель до последнего не замечает фигуру человека и совершает наезд.

По словам очевидцев, пострадавшая - женщина, в момент инцидента была пьяна. С места ДТП ее доставили в больницу с травмами. В чате Baza.net обсуждают, что водителя мог отвлечь от проезжей части экран с рекламой. 

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