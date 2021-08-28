5,5 тысяч первоклассников пойдут в школы Вологды в этом году

67 тысяч детей, в том числе 5,5 тысяч первоклассников, примут в новом учебном году школы Вологды. Это на 550 человек больше, чем в прошлом году.

— Все учреждения образования прошли проверку и готовы к новому учебному году. В 6 детских садах и 4 школах проведен капитальный ремонт в рамках губернаторской программы, в остальные учреждениях текущие — за счет муниципальных средств, — сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным городской администрации, в областной столице также ликвидируются очереди в детсады.