5,5 тысяч первоклассников пойдут в школы Вологды в этом году

67 тысяч детей, в том числе 5,5 тысяч первоклассников, примут в новом учебном году школы Вологды. Это на 550 человек больше, чем в прошлом году.
— Все учреждения образования прошли проверку и готовы к новому учебному году. В 6 детских садах и 4 школах проведен капитальный ремонт в рамках губернаторской программы, в остальные учреждениях текущие — за счет муниципальных средств, — сообщает пресс-служба городской администрации.
По данным городской администрации, в областной столице также ликвидируются очереди в детсады.
— Если в 2016 году на учете к 1 сентября стояли 11 тысяч детей, то сейчас всего 3 тысячи. А актуальный спрос на сегодня, то есть дети, которые хотят пойти в детский сад сейчас — это всего три ребенка. И им мы подбираем места, потому что вакансии есть. Такого в Вологде еще не было. Мы сохраняем 100-% доступность в дошкольных образовательных учреждениях для детей от 3-х лет и старше и с каждым годом увеличиваем доступность для ребят от 1,5 до 3-х лет. К концу года все дети этого возраста получат места. В целом же новый учебный год ставит перед нами новые задачи. Упор — на повышение качества и эффективности образования, профориентацию на востребованные в регионе профессии и специальности, дальнейшую цифровизацию образования, выявление и сопровождение талантливых и одаренных детей, — сказала начальник управления образования Вологды Ирина Гуляева.