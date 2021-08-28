51-летний житель Череповца оформил три кредита и отправил деньги мошенникам

Житель Череповца стал жертвой мошенников. 51-летнему мужчине позвонил неизвестный и, представившись работником банка, сообщил о попытке оформления кредита на его имя.

— Для отмены данной операции житель города металлургов оформил 3 кредита в различных банках. Денежные средства в размере 920 тысяч рублей посредством платежных терминалов перевел на несколько банковских карт, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

В Усть-Кубинском районе мошенники обманули 45-летнюю женщину. В соцсети ей написал знакомый и попросил в долг 19 тысяч рублей. Эту сумму потерпевшая перевела на банковскую карту, номер которой получила в сообщении. Позже выяснилось, что страницу мужчину взломали.

Всего за минувшие сутки в полицию обратились пять жителей области с заявлениями о различных видах мошенничеств. Ущерб составил 975 тысяч рублей.