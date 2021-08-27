В Никольском районе водитель УАЗа сбил восьмилетнего велосипедиста

27.08.2021 [Происшествия]
В Никольском районе водитель УАЗа сбил восьмилетнего велосипедиста

Днем 27 августа в посёлке Дуниловский Никольского района произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. 

По данным пресс-службы областного УМВД, на перекрёстке улиц Ветеранов и Сосновой водитель УАЗ "Патриот" допустил наезд на восьмилетнего мальчика, который двигался по проезжей части на велосипеде. 

С травмами различной степени тяжести ребёнок был доставлен в больницу. Решается вопрос о транспортировке мальчика в Вологду. Известно, что пострадавший приехал в Дуниловский из Ярославля. 

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Тэги: ДТП

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