В Никольском районе водитель УАЗа сбил восьмилетнего велосипедиста

Днем 27 августа в посёлке Дуниловский Никольского района произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок.

По данным пресс-службы областного УМВД, на перекрёстке улиц Ветеранов и Сосновой водитель УАЗ "Патриот" допустил наезд на восьмилетнего мальчика, который двигался по проезжей части на велосипеде.

С травмами различной степени тяжести ребёнок был доставлен в больницу. Решается вопрос о транспортировке мальчика в Вологду. Известно, что пострадавший приехал в Дуниловский из Ярославля.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.