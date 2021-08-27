В Череповце на кладбище нашли тело мужчины, который несколько дней не появлялся дома

27.08.2021 [Происшествия]

В Череповце следователи выясняют обстоятельства гибели 24-летнего местного жителя.

«По данным следствия, днем 24.08.2021 в г. Череповце возле муниципального кладбища № 3 местные жители обнаружили тело горожанина, 24 лет, который десять дней не появлялся дома», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

На месте происшествия и на теле погибшего следов борьбы не найдено. Для установления причин его смерти назначена экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тэги: гибель человека

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