В Череповце на кладбище нашли тело мужчины, который несколько дней не появлялся дома

В Череповце следователи выясняют обстоятельства гибели 24-летнего местного жителя.

«По данным следствия, днем 24.08.2021 в г. Череповце возле муниципального кладбища № 3 местные жители обнаружили тело горожанина, 24 лет, который десять дней не появлялся дома», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

На месте происшествия и на теле погибшего следов борьбы не найдено. Для установления причин его смерти назначена экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.