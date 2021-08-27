Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: закон о СМИ-иноагентах «должен быть и будет»

27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение журналистов независимых СМИ, которые потребовали от властей отменить закон о средствах массовой информации-иноагентах. Песков заявил, что закон «должен быть и будет, поскольку есть вмешательство извне». Об этом пишут РИА Новости.

Пресс-секретарь Путина также заявил, что в Кремле видели обращение журналистов, однако руководство страны не согласно с риторикой авторов послания. И всё же, по словам Пескова, что обращение журналистов «заслуживает внимания».

«В Кремле не согласны с формулировкой о "преследовании" СМИ в России по закону об иноагентах: речь идет о применении положений закона», — отметил представитель власти.

Ранее представители крупных СМИ, включая редакции изданий «Новая газета», «Медуза», «Дождь» (два последних включены Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) и некоторых других написали открытое обращение Кремлю. В нем журналисты потребовали отменить закон о СМИ-иноагентах и пересмотреть решения о закрытии изданий их коллег.