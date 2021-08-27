Воры украли из квартиры жительницы Белозерска швейную машинку и заслонку для печи

В Белозерске полицейские раскрыли кражу из квартиры 44-летней местной жительницы.

Потерпевшая заявила о пропаже стиральной и швейной машинок, а также металлической заслонки для печи. Она оценила ущерб в 22 тысячи рублей.

Подозреваемыми в краже оказались 30-летний и 57-летний местные жители. Оба ранее не судимы.

«Злоумышленники признались в содеянном, пояснив, что похищенное имущество сдали на пункт приема металла, а деньги потратили на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.