Воры украли из квартиры жительницы Белозерска швейную машинку и заслонку для печи

27.08.2021 [Происшествия]

В Белозерске полицейские раскрыли кражу из квартиры 44-летней местной жительницы.

Потерпевшая заявила о пропаже стиральной и швейной машинок, а также металлической заслонки для печи. Она оценила ущерб в 22 тысячи рублей.

Подозреваемыми в краже оказались 30-летний и 57-летний местные жители. Оба ранее не судимы.

«Злоумышленники признались в содеянном, пояснив, что похищенное имущество сдали на пункт приема металла, а деньги потратили на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.

Тэги: кража
Фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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