Двое вологжан производили мефедрон на даче в Вологодском районе

В Вологде сотрудники УФСБ РФ при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали 37-летнего и 33-летнего местных жителей, подозреваемых в производстве и сбыте наркотиков.

В машине задержанных нашли 522 грамма мефедрона. Вещество было приготовлено к сбыту.

«Для производства запрещенных веществ мужчины оборудовали кустарную лабораторию в дачном доме, расположенном на территории Вологодского района», — сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Вологодской области

В лаборатории правоохранители нашли и изъяли ещё 54 грамма наркотика.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.