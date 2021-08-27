Двое вологжан производили мефедрон на даче в Вологодском районе

В Вологде сотрудники УФСБ РФ при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали 37-летнего и 33-летнего местных жителей, подозреваемых в производстве и сбыте наркотиков.
В машине задержанных нашли 522 грамма мефедрона. Вещество было приготовлено к сбыту.
«Для производства запрещенных веществ мужчины оборудовали кустарную лабораторию в дачном доме, расположенном на территории Вологодского района», — сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Вологодской области
В лаборатории правоохранители нашли и изъяли ещё 54 грамма наркотика.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.