Двое вологжан производили мефедрон на даче в Вологодском районе

27.08.2021 [Происшествия]

В Вологде сотрудники УФСБ РФ при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали 37-летнего и 33-летнего местных жителей, подозреваемых в производстве и сбыте наркотиков.

В машине задержанных нашли 522 грамма мефедрона. Вещество было приготовлено к сбыту.

«Для производства запрещенных веществ мужчины оборудовали кустарную лабораторию в дачном доме, расположенном на территории Вологодского района», — сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Вологодской области

В лаборатории правоохранители нашли и изъяли ещё 54 грамма наркотика.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Тэги: наркотики, задержание
Фото и видео пресс-служба УФСБ РФ по Вологодской области

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