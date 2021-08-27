Бездомные собаки вывели заблудившихся грибников из леса в Вологодском районе

Накануне в Вологодском районе три женщины отправились в лес за грибами в лес и заблудились.

– Выскочившая из-за деревьев стая бездомных собак сначала напугала незадачливых любительниц «тихой охоты». Но животные не проявляли агрессию, а наоборот демонстрировали дружелюбность. Одна из женщин убеждена, что собаки помогли им выбраться из леса. Животные держались неподалеку и довели людей до машины, – сообщает районная газета «Маяк».

Позже спасённые женщины выяснили, что эти собаки обитают неподалёку от скотного двора в деревне Маега Прилукского сельского поселения. Несмотря на то, что там животных иногда подкармливают, они всё равно выглядят истощёнными.

Сообщается, что женщины в благодарность за спасение планируют найти для этих собак хозяев.

