В Вологодской области на детей до трех лет хотят ввести ежемесячные выплаты по 4 тыс. рублей

27.08.2021 [Общество]

Введение в Вологодской области «Сертификатов дошкольника» обсудили участники круглого стола под председательством первого заместителя губернатора, председателя правительства области Антона Кольцова. 

Мероприятие прошло в рамках областного педсовета и стало итоговым для обобщения предложений, поступивших от педагогической и родительской общественности в ходе круглых столов в Грязовце и Череповце.

– Президентом России задача по обеспечению стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет продлена до конца 2023 года. По состоянию на 1 января 2021-го доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет на Вологодчине составила 95,89%, - выше общероссийского уровня. Потребность в обеспечении местами в детских садах сохраняется в Вологде, Череповце и Вытегорском районе, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Депутат Законодательного Собрания области Людмила Гусева предложила для выполнения поручения президента использовать потенциал частного сектора в дошкольном образовании. 

– Обеспечение детей до трех лет присмотром и уходом в детских садах - действительно проблема, особенно для крупных городов области. Этот вопрос неоднократно поднимался в ходе круглых столов. Мы понимаем, что быстро построить детские дошкольные учреждения очень сложно. Поэтому появилась идея более активно вовлекать в процесс частные негосударственные учреждения, - отметила Людмила Гусева. – Мы предлагаем ввести «сертификат дошкольника» для того чтобы иметь возможность компенсировать родителям часть платы за детей в возрасте до трех лет, посещающих подобного рода учреждения». 

Инициативой предусмотрена выдача сертификата номиналом в 4 000 рублей. В 2022 году на его получение смогут претендовать более 850 детей до трех лет. 

Первый заместитель губернатора Антон Кольцов отметил, что глава региона поддержал инициативу с введением таких сертификатов. Он добавил, что этот проект будет рассмотрен при формировании бюджета на 2022 год.

– Основные задачи проекта «Сертификат дошкольника» - поддержать не только частные дошкольные организации, но и родителей. Очень важно этим поставить предел родительской платы за частные детские сады. «Сертификат дошкольника» решает эту проблему», - сказал также Сергей Рыбальченко, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи и традиционных семейных ценностей, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», член президиума Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки».

По данным NewsVo, на данный момент плата за одно место в частном детском саду Вологды составляет в среднем 12-15 тысяч рублей в месяц.
 

Тэги: выплаты, детские сады, дети

ТОП НЕДЕЛИ

Смеётся вся страна: в Вологодской области началась предвыборная гонка
В Санкт-Петербурге в госпитале скончался солдат-срочник из Сокола
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов отдыхает в Италии: видео его огромной яхты
Жителей Вологды обзванивают с вопросом, будут ли они голосовать за «Единую Россию»
Масштабного отключения водоснабжения в Вологде удалось избежать благодаря переподключению участков сети
Виновника ДТП с четырьмя погибшими в Сокольском районе задержали в аэропорту Шереметьево
Вологодский губернатор объявил об увеличении зарплат бюджетников на 10% с сентября
Мэр Вологды пожаловался на неурожай картошки
Мужчину и женщину, которые ушли в лес и не вернулись, разыскивают в Вологодском районе
За 42 часа доехали до Сочи череповчане на 27-летних «Жигулях»-кабриолете

Похожие новости

С 1 сентября 5 тысяч рублей ежемесячно будут получить кураторы групп в колледжах и техникумах Вологодской области

Инициатива ввести такие выплаты в России пришла из Вологодской области

556
0

Более чем на 4 тысячи человек увеличится количество школьников в Вологодской области в этом году

Численность учащихся в регионе увеличится по всем уровням образования

1088
0

Родителям школьников начнут выплачивать по 10 тысяч рублей со 2 августа

Ранее планировалось начать выплаты с 16 августа, но президент поручил перенести срок выплат

729
0

Стимулирующие выплаты для работников скорой помощи ввели в Вологодской области

С 1 сентября их будут получать специалисты, которые только трудоустроились на работу в скорую помощь в регионе

759
0

Медикам Вологодской области, работающим с коронавирусом, продлили региональные выплаты до конца года

«И, при необходимости, продолжим это делать дальше, в 2022 году», – заявил губернатор Олег Кувшинников

621
0

Выплату на детей от 6 до 17 лет вологжане смогут оформить на госуслугах

Некоторые родители уже получили предзаполненные заявления, требуется только подтвердить правильность указанных в них данных

1290
0

По 500 тысяч рублей выплатят молодым сельским учителям в Вологодской области

Это будет единовременная выплата

1275
0

Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в России оказались ниже, чем в Узбекистане и Казахстане

Если в России ветераны получат по 10 тысяч рублей, то в Нур-Султане, в перерасчете на рубли, 175 тысяч, а в Узбекистане - около 86 тысяч рублей

1142
0

Ежемесячные выплаты детям из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет будут введены 1 июля

Об этом сообщил Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию

20434
0

Единовременную выплату 10 тысяч рублей получат родители на каждого российского школьника в августе

Об этом Президент Владимир Путин сказал в обращении к Федеральному собранию 21 апреля

4446
0

Путин пообещал новые выплаты беременным женщинам

Россиянки, находящиеся в трудном финансовом положении, смогут рассчитывать на 6350 рублей в месяц от государства

2015
0

Двое жителей Великого Устюга подозреваются в мошенничестве при получении соцвыплат

22-летний юноша и 20-летняя девушка незаконно получали пенсии по потере кормильца

904
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ŠKODA запустила виртуальный внедорожный тест-драйв
В Вологодской области на детей до трех лет хотят ввести ежемесячные выплаты по 4 тыс. рублей
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что цены на жилье в России «припадут»
При пожаре в частном доме в Устюженском районе погиб человек
Избирком Вологодской области подарил Элле Памфиловой веник
Кинотеатры и театры вновь откроют в Вологодской области с 27 августа
«Союз женщин России» и Вологодская медицинская ассоциация договорились о сотрудничестве с региональным Штабом общественной поддержки
 
26.08.2021 [Общество]

Дороги, детские сады и фонтан: мэр Вологды провел экскурсию для журналистов и рассказал о знаковых объектах города

734
0
26.08.2021 [БлогоVO]

Костромская и Вологодская области связаны 700 верстами общей границы и одним асфальтовым шоссе

459
0
26.08.2021 [Обзор Прессы]

В больнице Всеволожска нашли конвейер лжевакцинации

391
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика