В Вологодской области на детей до трех лет хотят ввести ежемесячные выплаты по 4 тыс. рублей

Введение в Вологодской области «Сертификатов дошкольника» обсудили участники круглого стола под председательством первого заместителя губернатора, председателя правительства области Антона Кольцова.

Мероприятие прошло в рамках областного педсовета и стало итоговым для обобщения предложений, поступивших от педагогической и родительской общественности в ходе круглых столов в Грязовце и Череповце.

– Президентом России задача по обеспечению стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет продлена до конца 2023 года. По состоянию на 1 января 2021-го доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет на Вологодчине составила 95,89%, - выше общероссийского уровня. Потребность в обеспечении местами в детских садах сохраняется в Вологде, Череповце и Вытегорском районе, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Депутат Законодательного Собрания области Людмила Гусева предложила для выполнения поручения президента использовать потенциал частного сектора в дошкольном образовании.

– Обеспечение детей до трех лет присмотром и уходом в детских садах - действительно проблема, особенно для крупных городов области. Этот вопрос неоднократно поднимался в ходе круглых столов. Мы понимаем, что быстро построить детские дошкольные учреждения очень сложно. Поэтому появилась идея более активно вовлекать в процесс частные негосударственные учреждения, - отметила Людмила Гусева. – Мы предлагаем ввести «сертификат дошкольника» для того чтобы иметь возможность компенсировать родителям часть платы за детей в возрасте до трех лет, посещающих подобного рода учреждения».

Инициативой предусмотрена выдача сертификата номиналом в 4 000 рублей. В 2022 году на его получение смогут претендовать более 850 детей до трех лет.

Первый заместитель губернатора Антон Кольцов отметил, что глава региона поддержал инициативу с введением таких сертификатов. Он добавил, что этот проект будет рассмотрен при формировании бюджета на 2022 год.

– Основные задачи проекта «Сертификат дошкольника» - поддержать не только частные дошкольные организации, но и родителей. Очень важно этим поставить предел родительской платы за частные детские сады. «Сертификат дошкольника» решает эту проблему», - сказал также Сергей Рыбальченко, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи и традиционных семейных ценностей, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», член президиума Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки».

По данным NewsVo, на данный момент плата за одно место в частном детском саду Вологды составляет в среднем 12-15 тысяч рублей в месяц.

