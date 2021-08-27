Глава Сбербанка Герман Греф считает, что цены на жилье в России «припадут»

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 1» выразил мнение, что цены на жилье в России в ближайшее время стабилизируются и, возможно, даже снизятся.

РБК со ссылкой на Грефа пишет, что сейчас спрос на жилье упал из-за отмены части льгот по ипотеке.

«Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот — они немного должны стабилизироваться и припасть», — сказал глава Сбербанка.

По словам Грефа, введение в прошлом году льготной программы ипотеки на новостройки поддержало россиян и строительную отрасль, однако привело к росту цен на жилье по всей стране — в среднем на 17–20%.