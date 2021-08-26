«Союз женщин России» и Вологодская медицинская ассоциация договорились о сотрудничестве с региональным Штабом общественной поддержки

Штаб общественной поддержки Вологодской области подписал соглашения с местным отделением «Союза женщин России» и Вологодской медицинской ассоциацией. Подписи под документом поставили глава штаба и руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании области Андрей Луценко, председатель регионального отделения «Союза» Валентина Артамонова и председатель Вологодской медицинской ассоциации Юрий Сапожников.

«Сегодня мы подписали Соглашения с авторитетнейшими общественными организациями в регионе. Уверен, что этот шаг еще больше укрепит наше сотрудничество в решении вопросов, связанных с развитием здравоохранения, поддержкой медиков, реализацией государственной семейной политики, укреплением института семьи, защиты материнства и детства», — отметил Андрей Луценко.

Он подчеркнул, эти вопросы обсуждались совместно в рамках круглых столов по проектам «Здоровое будущее» и «Крепкая семья», а также в рамках мероприятий на площадке Штаба общественной поддержки. Обе организации внесли ряд предложений в «Народную программу», часть из которых требует решения на федеральном уровне, а часть — на региональном.

Андрей Луценко отметил значимую роль общественных организаций в осуществлении общественного контроля за реализацией Народной программы. Их поддержка и участие, как экспертов, необходимы — вопросам развития медицины и поддержки семей с детьми в Программе уделено особое внимание, они были и останутся в приоритете.

Валентина Артамонова подчеркнула, что, подписывая соглашение, вологодское отделение «Союза женщин России» надеется на плодотворную работу в сфере социальной политики, готово к обсуждению новых инициатив, направленных на поддержку женщин, семьи и детей.

Юрий Сапожников сказал, что «Вологодская медицинская ассоциация принимает самое активное участие в круглых столах, в том числе организованных Штабом общественной поддержки. На одном из них с нашей стороны был озвучен ряд предложений, касающихся поддержки медицинских работников. Одно из предложений по дополнительной мере поддержки — выплаты молодым медикам за найм жилья. Законопроект по этому поводу подготовят и вынесут на ближайшую сессию.

«В дальнейшем мы также будем обсуждать эти и другие вопросы в профессиональной сфере, в том числе и в рамках подписанного Соглашения», — сказал Юрий Сапожников.

По итогам подписания Соглашений Андрей Луценко поблагодарил общественные организации в лице их руководителей за готовность развивать сотрудничество, выразив уверенность в эффективной совместной работе.

Региональный Штаб общественной поддержки был открыт 4 августа. Штабом с общественными объединениями и организациями ранее уже подписан ряд Соглашений о взаимодействии. В их числе — Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России», Вологодское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», городская общественная организация «Лига молодежи», Вологодская областная организация «Всероссийское общество спасения на водах». Площадка регионального Штаба общественной поддержки используется участниками для проведения круглых столов, дискуссий, обучающих вебинаров, мероприятий по партийным проектам, приемов граждан.