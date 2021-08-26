В Вологде полицейский-стажёр отговорил мужчину переводить 200 тысяч рублей мошенникам

В Вологде стажёр по должности участкового уполномоченного полиции Максим Степанов отговорил мужчину переводить деньги мошенникам.

Степанов заметил потерпевшего у терминала в торговом центре на улице Горького. Мужчина нервничал, говорил по телефону и держал в руках крупную сумму денег.

«Стажер незамедлительно подошел к мужчине, чтобы провести беседу по фактам дистанционных мошенничеств. В ходе разговора выяснил, что сначала мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка, сообщив, что по его счету происходят подозрительные операции и, чтобы сохранить деньги, необходимо их срочно обналичить в банке, а после перевести на „резервный“ счет. Далее, мужчине поступил следующий звонок от неизвестного, который представился уже сотрудником правоохранительных органов и подтвердил сказанное первым неизвестным», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Пострадавший успел перевести 30 тысяч рублей на указанные звонившими счета, но сохранил оставшиеся 200 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.